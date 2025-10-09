खाद्य विभाग की जांच में फेल हुआ खोया का सैंपल, पीलीभीत के इस दुकानदार पर लगा इतना मोटा जुर्माना

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बिलसंडा कस्बा स्थित शिवम मिष्ठान भंडार का खोया जांच में फेल हो गया। भंडार के स्वामी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग टीम ने बिलसंडा कस्बा में होली के पास की गई छापेमारी में शिवम मिष्ठान भंडार से खोया का सैंपल लिया गया था।

दो लाख का जुर्माना इसके लिए लखनऊ लैब में जांच के लिए भेजा गया। वहां खाया का सैंपल फेल हो गया। जिस संबंध में न्यायालय अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व ने दुकानदार अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए दो लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दी गई आख्या में कहा गया कि खाद्य सचल दल के साथ छह मार्च को बिलसंडा में बंडा मार्ग पर स्थित शिवम मिष्ठान भंडार पर निरीक्षण किया गया।