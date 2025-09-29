रोडवेज बस की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, एक की मौत और तीन घायल; लखनऊ से मां पूर्णागिरि जा रहे थे श्रद्धालु
Pilibhit Accident लखनऊ से मां पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार एक बस से टकरा गई जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर ही मृत्यु हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा पीलीभीत वस्ती नेशनल हाईवे पर हुआ जहाँ कार सामने से आ रही बस से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। लखनऊ से मां पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार तड़के बस से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।
हाईवे पर मोड पर कार सामने से आ रही बस से टकरा गई
हादसा सोमवार तड़के पीलीभीत वस्ती नेशनल हाईवे पर पूरनपुर क्षेत्र में हुआ। राजधानी लखनऊ के थाना काकोरी के कटनगरा निवासी अभिषेक यादव, थाना बिजनौर निवासी सागर, शिवम यादव, अजेश सिंह और थाना रहीमाबाद के सचिन एक कार में सवार होकर उत्तराखंड स्थित मां पूर्णागिरी के दर्शन करने जा रहे थे। पूरनपुर क्षेत्र में हरसिंहपुर के पास नेशनल हाईवे पर मोड पर कार सामने से आ रही बस से टकरा गई।
अभिषेक यादव की मौके पर मौत
हादसे में अभिषेक यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर सभी को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। शिवम, अजेश और सचिन की हालत गंभीर होने पर जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया। अभिषेक यादव का शव अस्पताल में ही रखा रहा। आठ बजे तक उनके स्वजन नहीं पहुंच सके। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।