रोडवेज बस की टक्कर से कार के उड़े परखच्चे, एक की मौत और तीन घायल; लखनऊ से मां पूर्णागिरि जा रहे थे श्रद्धालु

जागरण संवाददाता पीलीभीत। लखनऊ से मां पूर्णागिरि के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार तड़के बस से टकरा गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।

हाईवे पर मोड पर कार सामने से आ रही बस से टकरा गई हादसा सोमवार तड़के पीलीभीत वस्ती नेशनल हाईवे पर पूरनपुर क्षेत्र में हुआ। राजधानी लखनऊ के थाना काकोरी के कटनगरा निवासी अभिषेक यादव, थाना बिजनौर निवासी सागर, शिवम यादव, अजेश सिंह और थाना रहीमाबाद के सचिन एक कार में सवार होकर उत्तराखंड स्थित मां पूर्णागिरी के दर्शन करने जा रहे थे। पूरनपुर क्षेत्र में हरसिंहपुर के पास नेशनल हाईवे पर मोड पर कार सामने से आ रही बस से टकरा गई।