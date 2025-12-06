जमीन विवाद में फायरिंग के बाद नदी में मिला लापता किशोर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, जागरण, बीसलपुर। कोतवाली क्षेत्र के दो ग्रामों के ग्रामीणों के दो पक्षों के बीच नदी के किनारे स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते शनिवार सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इसके बाद गाली गलौज होने के बाद एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी।

फायरिंग होते ही दूसरे पक्ष के लोग मौके से भागे। किंतु उनका बेटा लौटकर उनके साथ नहीं आया। जिसका शव देवहा नदी की छाड़ में दोपहर काफी तलाश के बाद पुलिस को नदी के पानी में डूबा हुआ मिला। किशोर के परिजनों ने हमलावरों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवंतपुर करोड़ निवासी बलराम सिंह और उनके पड़ोसी गांव रम्पुरा नगरिया के ग्रामीण से देवहा नदी के किनारे स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसमें पहले भी दोनों पक्ष कई बार आमने-सामने आ चुके हैं। शनिवार सुबह भगवंत पुर करोड़ निवासी बलराम सिंह अपने पुत्र पंकज कुमार तथा पोते विकास कुमार के साथ जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल को देखने गए थे।

इसी दौरान पड़ोसी गांव रम्पुरा नगरिया के रहने वाले दूसरे पक्ष को इस बात की सूचना मिलते ही वह भी मौके पर अपने कई लोगों के साथ पहुंच गए। और आपस में उक्त जमीन को लेकर गाली गलौज होने लगा। इसी दौरान रम्पुरा नगरिया के रहने वाले लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू होते ही बलराम सिंह अपने पुत्र तथा पोते के साथ मौके से भागे।

किंतु इसी बीच उनका पोता विकास कुमार रास्ते से गायब हो गया। इसके पश्चात बलराम सिंह पक्ष के लोगों ने विकास कुमार की काफी तलाश की किंतु उसका पता न चलने के बाद उन्होंने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला पुलिस बल को लेकर पुलिस उपाधीक्षक प्रगति चौहान के साथ मौके पर पहुंच गए।

उन्होंने बरेली जनपद से गोताखोरों को बुलाकर देवहा नदी की छाड़ में विकास सिंह की खोज कराई। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने विकास सिंह 17 वर्ष का शव नदी के गहरे पानी से बाहर निकाल लिया इसके पश्चात पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया है।