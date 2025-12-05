पीलीभीत: सियार से टक्कर, फिर कार ने कुचला, युवक की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। हाईवे पर सियार से टकराकर बाइक सहित गिरे युवक को तेज गति से आ रही कार ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सीएचसी लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। स्वजन बिना कार्रवाई के शव घर ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी के गांव कुकरा निवासी पवन कुमार थाना सेहरामऊ उत्तरी के गढ़वाखेड़ा में एक निजी क्लीनिक पर काम करता था। रोजाना ही वह बाइक से घर आता जाता था। गुरूवार की देर रात युवक बाइक लेकर गांव जा रहा था।

पूरनपुर खुटार हाईवे पर गढ़वाखेड़ा के पास स्थित एक फार्मेसी कालेज के सामने हाईवे क्रास करते समय बाइक के आगे सियार आ गया। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रही अनियंत्रित कार की चपेट में पवन आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाला चालक भाग गया। सियार से टकराने और कार की चपेट में आने का पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो गया।