पीलीभीत: सियार से टक्कर, फिर कार ने कुचला, युवक की दर्दनाक मौत
पीलीभीत में एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। उसकी मोटरसाइकिल एक सियार से टकरा गई थी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गया। तभी एक कार ने उसे कुचल दिया, जि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पूरनपुर। हाईवे पर सियार से टकराकर बाइक सहित गिरे युवक को तेज गति से आ रही कार ने कुचल दिया। हादसे में उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सीएचसी लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। स्वजन बिना कार्रवाई के शव घर ले गए।
लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी के गांव कुकरा निवासी पवन कुमार थाना सेहरामऊ उत्तरी के गढ़वाखेड़ा में एक निजी क्लीनिक पर काम करता था। रोजाना ही वह बाइक से घर आता जाता था। गुरूवार की देर रात युवक बाइक लेकर गांव जा रहा था।
पूरनपुर खुटार हाईवे पर गढ़वाखेड़ा के पास स्थित एक फार्मेसी कालेज के सामने हाईवे क्रास करते समय बाइक के आगे सियार आ गया। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर गए। पीछे से आ रही अनियंत्रित कार की चपेट में पवन आने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। टक्कर मारने वाला चालक भाग गया। सियार से टकराने और कार की चपेट में आने का पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो गया।
यूपी पुलिस की डायल 112 की टीम पवन को सीएचसी लेकर पहुंची जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि बाइक सियार से टकराकर हाईवे पर गिरने से युवक की मृत्यु हुई है। कार की चपेट में नहीं आया। स्वजन पोस्टमार्टम कराने से इंकार करते हुए शव रात में ही अपने घर ले गए।
