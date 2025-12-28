मां से झगड़े के बाद नहर में कूद गई किशाेरी, पुल के पास मिलीं चप्पलें और शॉल; नाव से होगी तलाश

संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा/पीलीभीत। घरेलू काम को लेकर एक किशोरी मां से नाराज होकर घर से निकली। काफी देर तक जब वापस नहीं लौटी तो स्वजनों ने उसकी तलाश की। हरदोई नहर के किनारे उसके कपड़े और चप्पलें मिलीं। किशोरी के नहर में डूबने के कयास लगाए जा रहे हैं।

सूचना पर हरदोई नहर पर पुलिस के साथ पहुंचे लोग कलीनगर निवासी रमेश राजपूत की 18 वर्षीय पुत्री रोशनी रविवार की सुबह जब सोकर उठी तो मां से घर के कार्य को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बात से नाराज होकर वह घर से निकल पड़ी। कुछ देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। नगर के कुछ लोगों ने बताया कि वह नहर की तरफ गई है, जब हरदोई नहर के आसपास उसकी तलाश की तो कलीनगर पुल के पास उसकी शॉल और चप्पलें पड़ी मिली।

सशस्त्र सीमा बल के जवानों को बुलाकर बोट से कराई जाएगी तलाश सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। देखते ही देखते सैकड़ो लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई। नहर के किनारे कपड़े मिलने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किशोरी ने नहर में छलांग लगाई है। अत्यधिक ठंड होने के कारण किसी ने भी नहर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटाई। गोताखोर भी ठंडे पानी में घुसने से बचते नजर आए। फिलहाल अभी तक किशोरी का कुछ पता नहीं चल सका।