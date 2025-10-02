Language
    पीलीभीत में चीतल मांस के साथ आरोपी गिरफ्तार, दो लाख का जुर्माना

    By Devendrda Deva Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:04 AM (IST)

    पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम ने सूचना मिलने पर कमालपुर गांव में सुदीप सरकार के घर छापा मारा। वहां चीतल का कच्चा मांस मिला और सुदीप सरकार व रबेन हलदार को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मांस पड़ोसी वीरू ने दिया था जिसके घर से उबला मांस भी बरामद हुआ पर वो फरार हो गया। वन विभाग ने दोनों आरोपियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    टाइगर रिजर्व में चीतल के मांस के साथ पकड़े गए आरोपित। स्रोत वन विभाग

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाईगर रिजर्व के महोफ वन क्षेत्र की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोगो ने चीतल का शिकार किया है। वह लोग घर में मांस पका रहे हैं। इसके बाद टीम के द्वारा थाना न्यूरिया के गांव कमालपुर में सुदीप सरकार के घर पर छापेमारी की गई।

    इस दौरान उक्त अभियुक्त द्वारा घर में ही चीतल का कच्चा मांस कटा जा रहा था। इसके अलावा एक अन्य आरोपित रबेन हलदार मौके पर मौजूद था। वन विभाग की टीम ने दोनों आरोपितों को पकड़ लिया। उन्होंने पूछताछ करने पर बताया कि वह मांस उसको पड़ोसी विरगो उर्फ वीरु ने दिया है।

    जब पड़ोसी के घर तलाशी ली गई तो लगभग एक किलो उबला हुआ मांस भी बरामद हुआ। पड़ोसी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए आरोपित ने यह भी बताया कि विरगो उर्फ वीरु के 3 अन्य साथी जंगल से शिकार कर मांस बेचते हैं।

    वन विभाग की टीम ने सुदीप सरकार व रबेन हलदार को हिरासत में लिया गया है। वन विभाग की टीम दोनों को रेंज कार्यालय लेकर पहुंची। वन विभाग के द्वारा दोनों आरोपितों पर दो लाख का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की गई।