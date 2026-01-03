पीलीभीत टाइगर रिजर्व: घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच पर्यटकों का उत्साह, बाघिन और शावकों ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध

संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नये साल के दूसरे दिन भी जश्न देखने को मिला। टाइगर रिजर्व में पर्यटन बिल्कुल फुल हो गया। जंगल के भीतर पर्यटकों ने बाघों के भी खूब दीदार किए। खटीमा मार्ग पर बाघिन के साथ दो शावकों ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया।

घना काेहरा और सर्द हवाओं में भी पहुंचे पर्यटक शुक्रवार को पूरे दिन घना कोहरा छाया रहा। पूरे दिन सर्द हवाएं चलती रही। लेकिन ठिठुरन भी पर्यटकों का हौसला नहीं तोड़ सकी। पहली पाली के लिए सुबह से ही पर्यटक मुस्तफाबाद बुकिंग काउंटर और बराही गेट पर पहुंच गए। जंगल के भीतर निकल कर सफारी कर पर्यटकों ने जंगल का नजारा देख। दूसरी पाली में भी पर्यटकों की भरमार लग गई। सभी सफारी वाहन बुक हो गए। बुकिंग काउंटर पर पर्यटक जुटे रहे। जंगल के भीतर बाघों को देखकर पर्यटक खुशी हो गए।