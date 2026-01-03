पीलीभीत टाइगर रिजर्व: घने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच पर्यटकों का उत्साह, बाघिन और शावकों ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नए साल के दूसरे दिन पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। घने कोहरे और सर्द हवाओं के बावजूद पर्यटकों का उत्साह बरकरार रहा। खटीमा मार्ग ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नये साल के दूसरे दिन भी जश्न देखने को मिला। टाइगर रिजर्व में पर्यटन बिल्कुल फुल हो गया। जंगल के भीतर पर्यटकों ने बाघों के भी खूब दीदार किए। खटीमा मार्ग पर बाघिन के साथ दो शावकों ने पर्यटकों को खूब आकर्षित किया।
घना काेहरा और सर्द हवाओं में भी पहुंचे पर्यटक
शुक्रवार को पूरे दिन घना कोहरा छाया रहा। पूरे दिन सर्द हवाएं चलती रही। लेकिन ठिठुरन भी पर्यटकों का हौसला नहीं तोड़ सकी। पहली पाली के लिए सुबह से ही पर्यटक मुस्तफाबाद बुकिंग काउंटर और बराही गेट पर पहुंच गए। जंगल के भीतर निकल कर सफारी कर पर्यटकों ने जंगल का नजारा देख। दूसरी पाली में भी पर्यटकों की भरमार लग गई। सभी सफारी वाहन बुक हो गए। बुकिंग काउंटर पर पर्यटक जुटे रहे। जंगल के भीतर बाघों को देखकर पर्यटक खुशी हो गए।
एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ सड़क आ गई
खटीमा मार्ग पर राहगीरों और पर्यटकों के सामने जब एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ सड़क आ गई तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बाघिन और सड़क पर कुछ देर तक घूमती रही। जब बाघिन और शावक जंगल में चले गए तो पर्यटक आगे बढ़े। चूका बीच और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटक जुटे रहे। मुफ्त पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटक जुटे रहे। रेंजर सहेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पर्यटन अच्छा रहा। वन्यजीव भी खूब दिखाई दिये।
