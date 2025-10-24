बर्थडे पार्टी में दोस्तों के हमले में घायल हुए युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने महाराणा प्रताप चौक पर लगाया जाम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आंबेडकर नगर में बर्थडे पार्टी में दोस्तों के हमले से घायल हुए युवक की मौत हो गई। इससे पीड़ित परिजनों और उनके इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शुक्रवार की सुबह महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आंबेडकर नगर में दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहे युवक अनिकेत पर रंजिशन एक सप्ताह पहले कुछ युवकों ने हमला कर दिया था। उसका उपचार दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

वहीं, गुस्साए परिजनों ने शुक्रवार की सुबह महाराणा प्रताप चौक पर लगाया जाम। पुलिस मामले में दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी युवक रबूपुरा कस्बा स्थित मोहल्ला लक्ष्मीनगर के रहने वाले हैं। कस्बावासी शेष आरोपितों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। बचाव में आया एक अन्य युवक भी घायल हो गया था। (अनिकेत का फाइल फोटो) कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार की शाम जन्मदिन पार्टी मनाकर सड़क पर टहल रहे अनुसूचित जाति के युवकों पर कुछ आरोपियों ने लाठी-डंडों और रॉड से हमला कर दिया था। हमले में मोहल्ला अंबेडकर निवासी सुमित और अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गए थे।