    बर्थडे पार्टी में दोस्तों के हमले में घायल हुए युवक की मौत, गुस्साए परिजनों ने महाराणा प्रताप चौक पर लगाया जाम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:37 AM (IST)

    बर्थडे पार्टी में दोस्तों के हमले में घायल युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।  

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आंबेडकर नगर में बर्थडे पार्टी में दोस्तों के हमले से घायल हुए युवक की मौत हो गई। इससे पीड़ित परिजनों और उनके इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने शुक्रवार की सुबह महाराणा प्रताप चौक पर जाम लगा दिया। पुलिस इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

    रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आंबेडकर नगर में दोस्तों के साथ जन्मदिन मना रहे युवक अनिकेत पर रंजिशन एक सप्ताह पहले कुछ युवकों ने हमला कर दिया था। उसका उपचार दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    वहीं, गुस्साए परिजनों ने शुक्रवार की सुबह महाराणा प्रताप चौक पर लगाया जाम। पुलिस मामले में दो आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी युवक रबूपुरा कस्बा स्थित मोहल्ला लक्ष्मीनगर के रहने वाले हैं।

    कस्बावासी शेष आरोपितों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। बचाव में आया एक अन्य युवक भी घायल हो गया था।

    (अनिकेत का फाइल फोटो)

    कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार की शाम जन्मदिन पार्टी मनाकर सड़क पर टहल रहे अनुसूचित जाति के युवकों पर कुछ आरोपियों ने लाठी-डंडों और रॉड से हमला कर दिया था। हमले में मोहल्ला अंबेडकर निवासी सुमित और अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सात नामजद आरोपियों सहित 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे। रविवार को नामजद आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू व युवराज निवासी रबूपुरा को गिरफ्तार किया गया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।