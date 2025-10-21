Language
    नोएडा में पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से भिड़े बाइक सवार युवक, जमकर चले लात-घूंसे

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 10:09 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर पैसे के लेन-देन को लेकर ग्राहक और कर्मी के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट शुरू हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-49 थाना क्षेत्र स्थित बरौला चौकी से आगे 500 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर कर्मी और बाइक सवार ग्राहक में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई की बाइक सवार दो युवकों और पेट्रोल पंप कर्मी में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद बाइक सवार युवक धमकी देते हुए भाग गए।

    उधर, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो का संज्ञान लेकर सेक्टर-49 थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।