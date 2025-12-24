नोएडा: प्रदूषण से बढ़ते अस्थमा केस, जिला अस्पताल में दवाइयों के साथ योग क्लास शुरू
नोएडा के सेक्टर-39 जिला अस्पताल में अस्थमा और अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज अब एलोपैथिक दवाओं के साथ योग से भी किया जाएगा। एक सामाजिक संगठन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-39 जिला अस्पताल में अस्थमा और दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का अब एलोपैथिक दवाइयों के साथ-साथ योग से भी इलाज किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के एक सोशल ऑर्गनाइजेशन ने अस्पताल मैनेजमेंट को योग क्लास शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मैनेजमेंट ने नए साल से योग प्रोग्राम लागू करने पर बातचीत शुरू कर दी है।
अस्पताल मैनेजमेंट ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा और सांस की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना 80 से 120 मरीज चेक-अप के लिए OPD में आते हैं। अस्थमा कन्फर्म होने पर मरीजों का इलाज नेबुलाइज़र और दवाइयों से किया जाता है, लेकिन अब उनका इलाज योग एक्सरसाइज से भी किया जाएगा।
इंडियन सोशल काउंसिल के प्रस्ताव के बारे में, एक्टिंग CMS डॉ. अजय राणा ने कहा कि मरीजों को योग करवाना एक अच्छा फैसला है। योग कई बीमारियों का सफल इलाज है। काउंसिल के लिए OPD परिसर के अंदर योग क्लास शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन योग क्लास के लिए परमिशन देने का आखिरी फैसला हायर अथॉरिटी से निर्देश मिलने और सभी स्टैंडर्ड और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही लिया जाएगा।
