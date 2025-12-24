नोएडा: प्रदूषण से बढ़ते अस्थमा केस, जिला अस्पताल में दवाइयों के साथ योग क्लास शुरू

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-39 जिला अस्पताल में अस्थमा और दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का अब एलोपैथिक दवाइयों के साथ-साथ योग से भी इलाज किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के एक सोशल ऑर्गनाइजेशन ने अस्पताल मैनेजमेंट को योग क्लास शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। मैनेजमेंट ने नए साल से योग प्रोग्राम लागू करने पर बातचीत शुरू कर दी है।

अस्पताल मैनेजमेंट ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा और सांस की बीमारियों वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रोजाना 80 से 120 मरीज चेक-अप के लिए OPD में आते हैं। अस्थमा कन्फर्म होने पर मरीजों का इलाज नेबुलाइज़र और दवाइयों से किया जाता है, लेकिन अब उनका इलाज योग एक्सरसाइज से भी किया जाएगा।