    YEIDA और BRIT के बीच गामा रेडिएशन लैब के लिए होगा अनुबंध, मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित होगी प्रयोगशाला

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:01 AM (IST)

    यमुना प्राधिकरण (YEIDA) 9 जनवरी को मुंबई में बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी (BRIT) के साथ मेडिकल डिवाइस पार्क में गामा रेडिएशन लैब स्थापित कर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। मेडिकल डिवाइस पार्क में गामा रेडिएशन लैब के लिए नौ जनवरी को यमुना प्राधिकरण व बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी (बीआरआईटी) के बीच मुंबई में अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। बीआरआईटी लैब के लिए मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।

    इसके तहत गामा रेडिएशन लैब का निर्माण एवं संचालन होगा। यीडा के सेक्टर 28 में 350 एकड़ में प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क एमडीपी का निर्माण हो रहा है। इसमें सौ करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है।

    लैब में कॉमन साइंटिफिक सेक्टर के तहत 13 लैब स्थापित होंगी। इसके संचालन के लिए प्राधिकरण मंथन कर रहा है। ग्रुप तैयार कर उनके जरिये लैब संचालन के लिए कंपनी चयन की जाएगी। इसके साथ ही लैब के उपयोग कर्ताओं से विभिन्न सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क निर्धारित भी किया जाएगा।

    सबसे बड़ी चुनौती गामा रेडिएशन लैब को लेकर है। विकिरण के खतरे को देखते हुए इसकी स्थापना को लेकर गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं। एसीईओ शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि गामा रेडिएशन लैब के लिए नौ जनवरी को बीआरआईटी के साथ अनुबंध किया जाएगा। बीआरआईटी लैब के निर्माण के मानक तय करेगा। इसके आधार पर लैब के विकासकर्ता का चयन होगा। इसके अलावा लैब संचालन के लिए भी मानक प्रक्रिया तय करेंगे।

    एमडीपी में ये 13 लैब होंगी स्थापित

    3 डी डिजाइन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड टूलिंग लैब, इंटरनेट ऑफ मेडिकल टेक्नोलाजी, इलेक्ट्रानिक एसेंबली, बायो मैटेरियल टेस्टिंग फैसेलिटी, कॉमन आईटी फैसेलिटी, कॉमन टूल रूम, इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम एंड डिजाइन फैसेलिटी, मेकाटोनिक्स जोन, इलेक्ट्रानिक कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग फैसेलिटी, गामा रेडिएश्एन जोन, सेंटर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन फैसेलिटी, डिजिटल डिस्प्ले जोन, एआइएमएल एंड कंप्यूटिंग

    101 भूखंडों का हो चुका है आवंटन

    मेडिकल डिवाइस पार्क में 101 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। एक इकाई भी क्रियाशील हो चुकी है। बड़ी इकाईयों के निवेश के लिए यीडा ने जीई, सीमेंस समेत कई कंपनियों से संपर्क किया है।

     

     