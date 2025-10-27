ग्रेटर नोएडा में गारमेंट सेक्टर का हब बनाएगा YEIDA, अपैरल पार्क में लाने जा रहा है नई भूखंड योजना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना में गारमेंट सेक्टर के लिए चिह्नित कर रखा है। यमुना प्राधिकरण इस सेक्टर को और मजबूती देने के लिए दिसंबर में भूखंड योजना निकालेगा।

विभागीय अधिकारियों को अपैरल पार्क की शेष जमीन किसानोंं की सहमति लेकर क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। अपैरल पार्क में भूखंडों के लिए प्राधिकरण को लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं।

यमुना प्राधिकरण सेक्टर 29 मेंं अपैरल पार्क विकसित कर रहा है। यह पार्क 175 एकड़ में नियोेजित किया गया है। प्राधिकरण ने इसमें नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के सदस्यों भूखंडों का आवंटन किया है।

अपैरल पार्क में 81 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। इसमें 61 भूखंडों की रजिस्ट्री के साथ 43 को कब्जा दे दिया गया है। सात इकाईयों का निर्माण चल रहा है। जबकि 16 ने मानचित्र स्वीकृत करा लिया है।

अपैरल सेक्टर की ओर से यीडा क्षेत्र में भूखंडों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यीडा ने शेष जमीन पर भूखंड योजना लाने का फैसला किया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि अपैरल पार्क की शेष बची जमीन को क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भूखंड योजना निकालकर आवंटन किया जाएगा।