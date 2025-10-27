Language
    ग्रेटर नोएडा में गारमेंट सेक्टर का हब बनाएगा YEIDA, अपैरल पार्क में लाने जा रहा है नई भूखंड योजना

    By Arvind Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:49 PM (IST)

    यमुना प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर में अपैरल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर में भूखंड योजना लाएगा। 175 एकड़ के अपैरल पार्क में से 81 एकड़ जमीन आवंटित हो चुकी है, जिसमें 61 भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी है। यीडा क्षेत्र में भूखंडों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्राधिकरण ने शेष जमीन पर योजना लाने का फैसला किया है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    Hero Image

    दिसंबर में भूखंड योजना निकाली जाएगी।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर को प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना में गारमेंट सेक्टर के लिए चिह्नित कर रखा है। यमुना प्राधिकरण इस सेक्टर को और मजबूती देने के लिए दिसंबर में भूखंड योजना निकालेगा।

    विभागीय अधिकारियों को अपैरल पार्क की शेष जमीन किसानोंं की सहमति लेकर क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। अपैरल पार्क में भूखंडों के लिए प्राधिकरण को लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं।

    यमुना प्राधिकरण सेक्टर 29 मेंं अपैरल पार्क विकसित कर रहा है। यह पार्क 175 एकड़ में नियोेजित किया गया है। प्राधिकरण ने इसमें नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के सदस्यों भूखंडों का आवंटन किया है।

    अपैरल पार्क में 81 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। इसमें 61 भूखंडों की रजिस्ट्री के साथ 43 को कब्जा दे दिया गया है। सात इकाईयों का निर्माण चल रहा है। जबकि 16 ने मानचित्र स्वीकृत करा लिया है।

    अपैरल सेक्टर की ओर से यीडा क्षेत्र में भूखंडों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यीडा ने शेष जमीन पर भूखंड योजना लाने का फैसला किया है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि अपैरल पार्क की शेष बची जमीन को क्रय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भूखंड योजना निकालकर आवंटन किया जाएगा।

    रोजगार सृजन का बड़ा केंद्र होगा अपैरल पार्क

    अपैरल पार्क में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर को भूखंड के आवंटन के दौरान तीन हजार करोड़ का निवेश तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार का दावा किया गया था।

    इसमें 75 प्रतशित रोजगार महिलाओं को देने का भी दावा था। हालांकि अभी अपैरल पार्क में एक भी इकाई क्रियाशील नहीं हो पाई है। नई भूखंड योजना आने के अपैरल पार्क में रोजगार सृजन और बढ़ेगा।

