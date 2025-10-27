निक्की भाटी हत्याकांड की जांच पूरी, अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की नोएडा पुलिस ने की तैयारी
निक्की भाटी हत्याकांड में पुलिस जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। इस मामले में निक्की के ससुराल वालों पर उसे आग लगाकर मारने का आरोप है। पुलिस ने निक्की के पति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी जमानत अभी तक नहीं हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत जुटाए हैं और अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सिरसा गांव निवासी निक्की भाटी हत्याकांड में कासना कोतवाली पुलिस जल्द ही चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की तैयारी में है। विवेचना पूरी कर रिपोर्ट विभाग के उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। उनकी सहमति मिलते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
दादरी कोतवाली क्षेत्र के रूपवास गांव निक्की भाटी की सिरसा गांव स्थित ससुराल आग से जलाकर मारने का आरोप है। 21 अगस्त को ससुराल पक्ष के लोगों ने पिटाई के बाद निक्की को आग लगा दी थी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बहन कंचन भाटी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित पति विपिन भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास दया और ससुर सतवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस ने विवेचना में अस्पताल की तरफ से मिले मेमो की रिपोर्ट को भी शामिल किया है। इसमें निक्की के जलने का कारण सिलेंडर का फटना बताया गया था। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण बिस्तर, रसोई, गैस चूल्हा और आंगन का मुआयना किया था।
घटना स्थल से मिट्टी का नमूना, जले कपड़े, थिनर की बोतल और लाइटर कब्जे में लिया गया था। इन सभी बिंदुओं और इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। पुलिस ने आरोपित के पास से ज्वलनशील पदार्थ थिनर आदि बरामद किया था।
इन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजा गया था। बचाव पक्ष के वकील दिनेश चंद कलसन ने बताया कि पुलिस ने जल्द चार्जशीट दाखिल करने की बात कही है। चार्जशीट आने के बाद मजबूती से पक्ष रखेंगे। आरोपी पक्ष के वकीलअमित भाटी ने बताया कि चार्जशीट आने के बाद जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे।
