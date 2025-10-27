Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छठ पर्व पर दिल्ली में 2 दिन का ट्रैफिक डायवर्जन, भजनपुरा समेत दिल्ली-नोएडा के इन मार्गों पर रहेगी नो एंट्री

    By Digital Desk Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:14 AM (IST)

    दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में तालाबों के पास जाम की आशंका है। यात्रियों को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Traffic Advisory on Chhath Puja छठ पूजा के पर्व पर दिल्ली में अलग-अलग घाटों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की आशंका है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक दिल्ली में मनाई जाने वाली छठ पूजा 2025 के लिए खास ट्रैफिक इंतजाम किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि दिल्ली में कई घाटों पर 45 हजार भक्तों से भी ज्यादा के आने की उम्मीद है। इसी संख्या को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की तैयारी कर ली है। 27 अक्टूबर यानी सोमवार दोपहर से 28 अक्टूबर मंगलवार सुबह तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    इन विशेष बातों का रखें ध्यान

    • ईस्टर्न, सेंट्रल/नॉर्थ, साउथ/साउथ-ईस्ट, नॉर्थ-वेस्ट/आउटर और वेस्टर्न दिल्ली में बड़े तालाबों के पास भारी जाम की उम्मीद है।
    • इन सड़कों पर जाम लग सकता है- एमबी रोड, कालिंदी कुंज खादर रोड, आगरा कैनाल रोड और रोड नंबर-13
    • भजनपुरा इलाके, गांधी नगर इलाके और खजूरी खास इलाके में डायवर्जन, आने-जाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें।
    • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, खासकर दिल्ली मेट्रो का और सड़क किनारे पार्किंग से बचें।
    • किसी भी संदिग्ध चीज/व्यक्ति की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें।