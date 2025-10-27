छठ पर्व पर दिल्ली में 2 दिन का ट्रैफिक डायवर्जन, भजनपुरा समेत दिल्ली-नोएडा के इन मार्गों पर रहेगी नो एंट्री

दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। पूर्वी, मध्य, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में तालाबों के पास जाम की आशंका है। यात्रियों को दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग से बचने की सलाह दी गई है।