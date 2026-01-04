यमुना अथॉरिटी बोर्ड ने लगाई न्यू आगरा प्लान पर मुहर, चंडीगढ़ मॉडल पर बनेगा शहर; लाखों लोगों को मिलेंगी नौकरियां
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चंडीगढ़ की तर्ज पर न्यू आगरा को डेवलप करने की योजना बना रही यमुना अथॉरिटी अपनी आने वाली बोर्ड मीटिंग में मास्टर प्लान को मंज़ूरी दे सकती है। दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) ने न्यू आगरा मास्टर प्लान की समीक्षा करके उसे अपने सुझावों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) को वापस भेज दिया है।
YEIDA जल्द ही SPA के सुझावों पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग करेगी। इस मीटिंग में YEIDA के अधिकारियों के अलावा, SPA, मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी और आगरा प्रशासन के अधिकारी भी शामिल होंगे। फाइनल मास्टर प्लान को मंज़ूरी के लिए बोर्ड के पास भेजा जाएगा।
आगरा जिले के 58 गांव यमुना अथॉरिटी के तहत नोटिफाइड हैं। अथॉरिटी ने इन गांवों की 12,000 हेक्टेयर ज़मीन पर न्यू आगरा शहर को डेवलप करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। न्यू आगरा में 14.6 लाख लोगों को बसाने के लिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। अनुमान है कि टूरिज्म, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सुविधाओं के डेवलपमेंट से 8.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी।
ताजमहल की वजह से संरक्षित क्षेत्र का दर्जा होने के कारण,
बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मास्टर प्लान को समीक्षा के लिए SPA के पास भेजा गया था। SPA ने अपने सुझाव YEIDA को सौंप दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि SPA से मिले सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है। संरक्षित क्षेत्र का दर्जा होने के कारण, SPA ने पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों पर ज़ोर देते हुए सुझाव दिए हैं, साथ ही ट्रैफिक और ग्रीन स्पेस के बारे में भी सुझाव दिए हैं।
YEIDA के ACE CEO शैलेंद्र भाटिया ने कहा कि SPA के सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल करने पर चर्चा करने के लिए जल्द ही एक मीटिंग होगी। इस मीटिंग में SPA, मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी, YEIDA और आगरा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। जो सुझाव व्यावहारिक होंगे, उन्हें मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा और उसे फाइनल किया जाएगा। बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद, मास्टर प्लान सरकार को भेजा जाएगा।
मास्टर प्लान में अलग-अलग एक्टिविटीज के लिए
|भूमि उपयोग का प्रकार
|प्रतिशत (%)
|आवासीय
|27.7
|वाणिज्यिक
|3.8
|वाणिज्यिक पर्यटन
|1.6
|औद्योगिक
|20.11
|मिश्रित भूमि उपयोग
|5
|सेवा क्षेत्र
|1.0
|संस्थागत
|2.7
|लॉजिस्टिक्स
|2.0
|सड़कें और बुनियादी ढांचा
|12.6
|कृषि और वन क्षेत्र
|3
|नदी बफर जोन
|8.2
|हरित क्षेत्र
|5.4
|पर्यटन
|2
|मनोरंजन पर्यटन
|3.6
