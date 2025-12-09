नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का एक और मौका, नए साल में YEIDA ला रहा रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने के लिए एक बार फिर मौका देने जा रहा है। प्राधिकरण तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंड की याेजना निकालने जा रहा है। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 755 भूखंड होंगे। इनका आवंटन लाॅटरी से होगा। आवेदन के साथ भूखंड की कुल कीमत की दस प्रतिशत राशि पंजीकरण शुल्क के तौर पर देनी होगी। चालू वित्त वर्ष में यह यीडा की दूसरी आवासीय भूखंड योजना है। इससे पहले यीडा ने दो सौ वर्गमीटर के 276 भूखंडों का आवंटन किया था। यीडा के चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति का पूरा दारोमदार भूखंड योजनाओं पर टिका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे अधिक राजस्व लक्ष्य आवासीय योजनाओं से हैं। प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के लिए तकरीबन दस हजार करोड़ रुपये का बजट लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष की दूसरी आवासीय भूखंड योजना निकालने की तैयारी में जुटा है।

रेरा पंजीकरण के बाद यह योजना नए साल में आने की उम्मीद है। इस योजना में पहली बार 15 सी सेक्टर में भूखंडों का आवंटन होगा। इसके अलावा सेक्टर 18 व 24ए में बचे भूखंडों का भी आवंटन किया जाएगा। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि रेरा पंजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजीकरण होते ही योजना लांच कर दी जाएगी।