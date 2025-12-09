Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का एक और मौका, नए साल में YEIDA ला रहा रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम

    By Arvind Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:04 PM (IST)

    यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंडों की योजना शुरू करने जा रहा है। सामान्य श्रेणी के लिए 755 भूखंड होंग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image
    noida airport (3)

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने के लिए एक बार फिर मौका देने जा रहा है। प्राधिकरण तीन सेक्टरों में 973 आवासीय भूखंड की याेजना निकालने जा रहा है।

    इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 755 भूखंड होंगे। इनका आवंटन लाॅटरी से होगा। आवेदन के साथ भूखंड की कुल कीमत की दस प्रतिशत राशि पंजीकरण शुल्क के तौर पर देनी होगी।

    चालू वित्त वर्ष में यह यीडा की दूसरी आवासीय भूखंड योजना है। इससे पहले यीडा ने दो सौ वर्गमीटर के 276 भूखंडों का आवंटन किया था। यीडा के चालू वित्त वर्ष में राजस्व प्राप्ति का पूरा दारोमदार भूखंड योजनाओं पर टिका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे अधिक राजस्व लक्ष्य आवासीय योजनाओं से हैं। प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के लिए तकरीबन दस हजार करोड़ रुपये का बजट लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष की दूसरी आवासीय भूखंड योजना निकालने की तैयारी में जुटा है।

    रेरा पंजीकरण के बाद यह योजना नए साल में आने की उम्मीद है। इस योजना में पहली बार 15 सी सेक्टर में भूखंडों का आवंटन होगा। इसके अलावा सेक्टर 18 व 24ए में बचे भूखंडों का भी आवंटन किया जाएगा। सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि रेरा पंजीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पंजीकरण होते ही योजना लांच कर दी जाएगी।

    योजना में कुल 973 भूखंड हैं। इसमें 170 भूखंड किसानों के लिए आरक्षित होंगे। 48 भूखंड क्रियाशील हो चुके उद्योगों के आवंटियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष 755 भूखंडों का समान्य श्रेणी में आंवटन होगा। अनुसूचित जाति जनजाति को पंजीकरण शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट दी गई है।

    आवासीय योजना में होंगे इतने भूखंड

    भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में) भूखंडों की संख्या
     162  476
     183  04
     184  04
     200  481
     223  06
     290  02

    यह भी पढ़ें- नोएडा मे सोसायटी की लिफ्ट में डेढ़ घंटे तक फंसी रहीं बुजुर्ग महिला, मदद नहीं मिलने का आरोप