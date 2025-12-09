नोएडा मे सोसायटी की लिफ्ट में डेढ़ घंटे तक फंसी रहीं बुजुर्ग महिला, मदद नहीं मिलने का आरोप

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित पंचशील हाइनिश सोसायटी में एक बुजुर्ग महिला करीब डेढ़ घंटे तक लिफ्ट में फंसी रहीं। स्वजन का आरोप है कि मेंटेनेंस टीम की ओर से महिला को मदद नहीं मिली। महिला ने मदद के अलार्म भी बजाया।

सोसायटी के टावर-8 के फ्लैट नंबर 2001 में श्रवण कुमार झा अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी माता करीब एक बजे ऊपर छत से लिफ्ट में नीचे आने के लिए सवार हुई। तभी अचानक 21 मंजिल पर झटका लेते के साथ ही लिफ्ट रुक गई। काफी देर तक उन्होंने लिफ्ट का गेट खुलने का इंतजार किया। जब गेट नहीं खुला था

उन्होंने सुरक्षा अलार्म बजाय, लेकिन कोई सहायता के लिए नहीं आया। देर तक वह अंदर लिफ्ट में ही फंसी रहीं। आरोप है कि जब सुरक्षा द्वारा सीसीटीवी पर नजर पड़ी तो वह तुरंत भाग कर मेंटेनेंस टीम को लेकर बुजुर्ग महिला को बाहर निकालने के लिए पहुंचे, तब उन्हें सुरक्षित बाहर निकल गया।

श्रवण कुमार ने बताया कि जब उन्हें इस बात की सूचना हुई तो उन्होंने अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष और मेंटेनेंस टीम से इसकी शिकायत की, तब मेंटेनेंस टीम और एओए के द्वारा उनसे लिफ्ट में डेढ़ घंटे तक फंसने का सबूत मांगा गया। इसका उन्होंने विरोध किया।