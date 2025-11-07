यीडा का मुनाफा 1564 करोड़: संपत्ति की मांग में उछाल, ऑनलाइन हुई भूखंड जानकारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। संपत्ति की बढ़ी मांग ने यीडा की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिया है। वर्ष 2023-24 के सापेक्ष यीडा का मुनाफा 518.08 करोड़ के सापेक्ष 2024-25 में 1564.19 करोड़ हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में 31 अक्टूबर तक 1554.78 करोड़ के सापेक्ष चालू वित्त वर्ष में 31 अक्टूबर तक यीडा ने 1746.38 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति की है। यह 112.32 प्रतिशत है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अब तक 2925.06 करोड़ रुपये 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि वितरित की है। प्राधिकरण बोर्ड की शुक्रवार को हुई 87 वीं बैठक में चेयरमैन आलोक कुमार व सदस्यों को प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति से अवगत कराया गया।

यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह नेे बताया कि व्यय के सापेक्ष प्राधिकरण ने परिसंपत्तियों से पूंजीगत प्राप्तियों में बेहतर स्थिति प्राप्त की है। इससे प्राधिकरण का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। इससे प्राधिकरण को आवंटन के लिए जमीन, परियोजनाओं पर राशि खर्च करने में कोई अड़चन नहीं होगी।

प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण व क्रय से प्रभावित 29 गांव के 6260 किसानों को सात प्रतिशत विकसित भूखंड के लिए आरक्षण पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें 4171 भूखंडों का नियोजन भी हो चुका है। शेष के नियोजन की कार्रवाई तेजी से पूरी की जा रही है।

यीडा क्षेत्र में संचालित होंगी पांच हाइड्रोजन बस यीडा क्षेत्र में परिवहन की सुविधा के लिए एनटीपीसी पांच हाइड्रोजन बस संचालित करेगा। स्वच्छ ईंधन की इन बसों के संचालन के प्रस्ताव को बोर्ड की स्वीकृति के लिए रखा गया। एक बार ईंधन भरने के बाद यह बसें 600 किमी तक जएंगी।

बसाें का संचालन कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। ईंधन, टिकट, चालक परिचालक की व्यवस्था, परमिट आदि प्राधिकरण कराएगा। यात्रियों से वसूले जाने वाला शुल्क से परिचालन खर्च को काटकर शेष राशि एनटीपीसी को दी जाएगी। यह बसें दिल्ली एनसीआर व आगरा रूट पर चलाई जाएंगी। इसके लिए जल्द प्राधिकरण व एनटीपीसी के बीच अनुबंध होगा। 401 खरीदार बने मालिक यीडा की कुल 11 बिल्डर परियोजनाओं में से सात ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर लागू की गई लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नीति लागू की थी। इसके तहत सात परियोजनाओं को लाभ दिया गया है। इसके सापेक्ष प्राधिकरण को 25 प्रतिशत राशि के तौर पर 402.50 करोड़ रुपये मिले हैं। एक साल में 671.59 करोड़ और मिलेंगे। सात परियोजनाओं में 6828 रजिस्ट्री होनी हैं। इसमें जुलाई 2025 तक 401 रजिस्ट्री हो चुकी हैं।

प्राधिकरण के केंद्रीय व क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण प्राधिकरण के सेक्टर 18 में केंद्रीय व अलीगढ़, मथुरा और आगरा में क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएंगे। इसके लिए सिक्का एसोसिएट्स से मानचित्र तैयार कराया गया है। कंपनी की ओर से बोर्ड के सामने इसका प्रस्तुतिकरण किया गया। बोर्ड ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी। कार्यालय के अलावा स्टाफ हाउसिंग, पार्किंग, सभागार आदि भी बनाए जाएंगे।

औद्योगिक पार्कों की स्थिति से बोर्ड को कराया अवगत यीडा क्षेत्र में विकसित हो रहे पांच औद्योगिक पार्क अपैरल, टाय, हैंडीक्राफ्ट, एमएसएमई इकाइयों की स्थिति से भी बोर्ड को अवगत कराया गया। सेक्टर 22 डी एवं ई के बीच बनेगी सड़क आवासीय सेक्टर 22 डी व संस्थागत सेक्टर 22 ई के बीच पेरिफेरल रोड के निर्माण को भी बोर्ड ने अपनी स्वीकृति दे दी है। दोनों सेक्टरों में अधिकतर भूखंड आवंटित हो चुके हैं। सड़क 45 मीटर चौड़ी होगी। इससे सेक्टर में आने जाने वालों को फायदा होगा।