यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा तैयार, यीडा के केंद्रीय कार्यालय के निर्माण पर लगेगी मुहर

जागरण संवाददाताा, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की सात नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे। इसमेंं प्राधिकरण के कार्यालय से लेकर मथुरा में हेरिटेज सिटी परियोजना के विकास माडल का प्रस्ताव शामिल है। किसानों व आवंटियों से संबंधित प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखे जा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यमुना प्राधिकरण का केंद्रीय कार्यालय सेक्टर 18 में प्रस्तावित है। पूर्व सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने इसका डिजायन आदि तैयार कराया था, लेकिन राकेश कुमार सिंह ने सीईओ का पद संभालने के बाद परियोजनाओं का परीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में सुविधाओं को और बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत बैठक आदि आयोजन के लिए बड़ा सभागार, वाहनों की पार्किंग के लिए क्षमता बढ़ाने, प्रवेश व निकासी आदि के द्वार की संख्या बढ़ाने आदि बदलाव किए गए हैं।

सात नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा मथुरा में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी के विकास माडल पर भी बोर्ड की स्वीकृति ली जाएगी। प्राधिकरण की योजना हेरिटेज सिटी को हाइब्रिड माडल पर विकसित करने की है।