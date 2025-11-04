Language
    यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा तैयार, यीडा के केंद्रीय कार्यालय के निर्माण पर लगेगी मुहर

    By Arvind Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:10 AM (IST)

    यमुना प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक का एजेंडा तैयार हो गया है। इस बैठक में यीडा के केंद्रीय कार्यालय के निर्माण को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।

    जागरण संवाददाताा, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण की सात नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा तैयार किया जा रहा है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव होंगे। इसमेंं प्राधिकरण के कार्यालय से लेकर मथुरा में हेरिटेज सिटी परियोजना के विकास माडल का प्रस्ताव शामिल है। किसानों व आवंटियों से संबंधित प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखे जा सकते हैं।

    यमुना प्राधिकरण का केंद्रीय कार्यालय सेक्टर 18 में प्रस्तावित है। पूर्व सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने इसका डिजायन आदि तैयार कराया था, लेकिन राकेश कुमार सिंह ने सीईओ का पद संभालने के बाद परियोजनाओं का परीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय कार्यालय में सुविधाओं को और बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके तहत बैठक आदि आयोजन के लिए बड़ा सभागार, वाहनों की पार्किंग के लिए क्षमता बढ़ाने, प्रवेश व निकासी आदि के द्वार की संख्या बढ़ाने आदि बदलाव किए गए हैं।

    सात नवंबर को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा मथुरा में प्रस्तावित हेरिटेज सिटी के विकास माडल पर भी बोर्ड की स्वीकृति ली जाएगी। प्राधिकरण की योजना हेरिटेज सिटी को हाइब्रिड माडल पर विकसित करने की है।

    प्राधिकरण भूखंड योजना निकालेगा। हेरिटेज सिटी में पर्यटक सुविधाओं को पीपीपी माडल पर विकसित करने की योजना है। बोर्ड से भी पर राय ली जाएगी। न्यू आगरा के मास्टर प्लान को भी बोर्ड में अवलोकन के लिए रखा जा सकता है। आवंटियों व किसानों से संबंधित प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखे जा सकते हैं।

