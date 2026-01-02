YEIDA Plot Scheme: जल्द संस्थागत प्लॉट योजना निकालेगा यमुना प्राधिकरण, देशी-विदेशी शिक्षण संस्थानों ने मांगी जमीन
यमुना प्राधिकरण (YEIDA) देशी-विदेशी शिक्षण संस्थानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल्द ही संस्थागत भूखंड योजना लाएगा। कई विश्वविद्यालयों और संस्थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में औद्योगिक के साथ साथ संस्थागत प्लॉटों की मांग में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कई शैक्षिक संस्थानों ने प्राधिकरण ने प्लॉट की मांग की है। प्राधिकरण इस मांग को पूरा करने के लिए जल्द प्लॉट योजना निकालने की तैयारी कर रहा है।
यीडा की पहचान औद्योगिक शहर के साथ एजुकेशन हब के तौर पर भी होगी। प्राधिकरण में अभी दो निजी विश्वविद्यालय नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी व गलगोटियाज विश्वविद्यालय है। इसमें हजारों छात्र-छात्राए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
प्राधिकरण ने सेक्टर 22 ई में कई शिक्षण संस्थाओं को प्लॉट आवंटित किए हैं। इसमें कुछ का निर्माण भी चल रही है। इसी वर्ष या अगले वर्ष से इसमें पढ़ाई आरंभ होने की उम्मीद है। जेबीएम यूनिवर्सिटी निर्माण के चरण में है। नरसी मोंजी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत हो चुका है।
प्राधिकरण से शारदा विश्वविद्यालय, सेविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलाजी साइंसेज, एमडीआइ, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया, अमेरिकन लीडरशिप एकेडमी शामिल हैं। शारदा वि. ने पचास एकड़ जमीन मांगी है। इसमें स्टार्टअप, इंक्येबेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर से लेकर फाइव स्टार होटल, होटल मैनेजमेंट ऑफ स्कूल आदि शामिल हैं।
किस सेक्टर में आएगी योजना?
सेविता इंस्टीट्यूट ने 250 एकड़, एमडीआइ ने 25 से 50 एकड़ जमीन मांगी है। इसमें वह एक हजार करोड़ का निवेश करेगी। लिंकन यूनिवर्सिटी ने 100 एकड़ जमीन और दो हजार करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव दिया है।
अमेरिकन लीडरशिप एकेडमी ने सौ एकड़ जमीन आवंटन के साथ एक हजार एकड़ निवेश का प्रस्ताव दिया है। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि सेक्टर 22 ई में संस्थाओं को प्लॉट आवंटन के लिए जल्द योजना लाई जाएगी। इसमें 100 एकड़ जमीन उपलब्ध है। नए संस्थागत सेक्टरों में भी जमीन क्रय की जा रही है।
