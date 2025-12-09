YEIDA के औद्योगिक पार्कों में मिलेगा 22 हजार लोगों को रोजगार, 2200 करोड़ का होने जा रहा निवेश
यमुना प्राधिकरण के पांच औद्योगिक पार्कों में 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। चालू वित्त वर्ष में 65 भूखंडों का आवंटन हुआ है, जिससे प्राधिकरण क्षेत्र म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के पांच औद्योगिक पार्कों में 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए पांचों पार्कों में चालू वित्त वर्ष में 65 भूखंडों का आवंटन किया गया है। इसके जरिये प्राधिकरण क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
यीडा में समान प्रकृति के उद्योगों को एक ही जगह पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औद्याेगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पांच औद्योगिक पार्कों के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क, टाय पार्क व हैंडीक्राफ्ट पार्क में भूखंडों का आवंटन हुआ है।
मेडिकल डिवाइस पार्क में अब तक कुल 101 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। चालू वित्त वर्ष में प्राधिकरण ने पांचों पार्क में 65 भूखंड आवंटित किए हैं। इसके अलावा मिश्रित भूमि उपयोग श्रेणी के तहत भी औद्योगिक भूखंडों का आवंटन हुआ है।
इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि औद्योगिक भूखंडों के आवंटन से 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। 2200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
औद्योगिक इकाईयों के जल्द निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जमीन की बाधा दूर करते हुए बिजली, पानी, सड़क आदि ढांचागत सुविधाओं को तेजी से विकास किया जा रहा है।
भूखंडों की लीजडीड और कब्जा ले चुके आवंटियों से इकाईयों का निर्माण जल्द शुरू कर उसे क्रियाशील करने के कहा जा रहा है। इसका फायदा भी हुआ है। औद्योगिक सेक्टरों में इकाईयों का निर्माण करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
