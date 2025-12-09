YEIDA के औद्योगिक पार्कों में मिलेगा 22 हजार लोगों को रोजगार, 2200 करोड़ का होने जा रहा निवेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के पांच औद्योगिक पार्कों में 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए पांचों पार्कों में चालू वित्त वर्ष में 65 भूखंडों का आवंटन किया गया है। इसके जरिये प्राधिकरण क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

यीडा में समान प्रकृति के उद्योगों को एक ही जगह पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औद्याेगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पांच औद्योगिक पार्कों के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, एमएसएमई पार्क, टाय पार्क व हैंडीक्राफ्ट पार्क में भूखंडों का आवंटन हुआ है।

मेडिकल डिवाइस पार्क में अब तक कुल 101 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। चालू वित्त वर्ष में प्राधिकरण ने पांचों पार्क में 65 भूखंड आवंटित किए हैं। इसके अलावा मिश्रित भूमि उपयोग श्रेणी के तहत भी औद्योगिक भूखंडों का आवंटन हुआ है।