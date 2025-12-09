Language
    चंद रुपयों के लिए बेरहमी से हत्या, दिल्ली के गाजीपुर में सहकर्मी को पत्थर से कुचलकर मार डाला

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक युवक की उधार के एक हजार रुपये मांगने पर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान दलीप के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी कलीम को पु ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। गाजीपुर इलाके में उधार के एक हजार रुपये मांगना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक के परिचित ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दलीप के रूप में हुई है।

    गाजीपुर थाना ने हत्या, समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। हत्या के आठ घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को पुरानी दिल्ली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान कलीम के रूप में हुई है।

    पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि सोमवार रात 11 बजे सूचना मिली थी कि खोड़ा कालोनी के पास सड़क किनारे एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है।

    पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक को एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सो पर पत्थर से वार कर निशान थे।

    मृतक की पहचान दलीप के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। नारकोटिक्स टीम के इंचार्ज अरुण कुमार के नेतृत्व में एसआइ राहुल मोंगा व स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज जितेंद्र मलिक की टीम बनाई।

    50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले व मृतक के फोन की काल डिटेल्स निकाली। जांच में पता चला कि मृतक को आखिरी बार कलीम के साथ देखा गया था। यह दोनों नोएडा में खैरात मशीन का काम करते थे।

    टेक्निकल सर्विलांस के जरिये पुलिस ने आरोपी को पुरानी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने आरोपी से कुछ माह पहले एक हजार रुपये उधार लिए थे। वह उधार की रकम वापस मांग रहा था। उसके पास उधार चुकाने के लिए रुपये नहीं थे। उसने उसकी हत्या कर दी।

