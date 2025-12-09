विदेश में Sunjay Kapur संपत्तियां दिल्ली HC के क्षेत्राधिकार में नहीं, प्रिया कपूर के वकील की कोर्ट में दलील

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति Sunay Kapur की 30000 हजार करोड़ की संपत्ति के विवाद मामले में उनकी पत्नी प्रिया कपूर और उनके नाबालिग बेटे ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलीलें पेश की। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को प्रिया कपूर व उनके बेटे की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने अखिल सिब्बल ने बताया कि यूके और अमेरिका में संजय कपूर की अचल संपत्तियों पर मालिकाना हक मांगने से उन्हें रोकने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है।



उन्होंने तर्क दिया कि संजय कपूर की मौत के बाद उन्हें स्थानांतरित किए गए आरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीएल) के शेयर बेचने का प्रिया कपूर का कोई इरादा नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन जहां तक अमेरिका और यूके में स्थित अचल संपत्तियों का सवाल है, हाई कोर्ट के पास उनके बारे में यथास्थिति का आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।



सिब्बल ने कहा कि इस कोर्ट के पास विदेशी अचल संपत्ति के संबंध में मालिकाना हक घोषित करने और बंटवारा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।