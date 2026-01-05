यमुना एक्सप्रेसवे पर ईटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, बड़ा हादसा टला

संवाद सहयोगी, जेवर। प्रतिबंध के बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे पर कमर्शियल गतिविधियों में शामिल ट्रैक्टर ट्राली धड़ल्ले से दौड़ते हुए अन्य वाहन चालकों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। सोमवार को जेवर टोल प्लाजा के समीप एक भीषण हादसे में इंडिवर कार के परखच्चे उड़ गए।

एयरबैग खुलने से कार का चालक सुरक्षित बच गया। हादसा इतना जबरदस्त था टक्कर के बाद ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्राली एक्सप्रेस वे पे पलट गए। हादसे में ट्रैक्टर का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे एक्सप्रेसवे प्रबंधन ने जेवर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

फर्रुखाबाद निवासी उदित विक्रम सिंह अपनी इंडिवर कार से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते सोमवार को दवा लेने के लिए गुरुग्राम जा रहा थे। आगरा से नोएडा की ओर जाने वाली लेन पर जेवर टोल प्लाजा के समीप 40 किमी माइल स्टोन पर पहुंचने पर उनकी कार आगे चल रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई।

हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर लगने के साथ ही ट्रैक्टर ट्राली सड़क पर ही पलट गए। जिससे एक्सप्रेसवे की ओवर टेकिंग लेन सही तीन लेन का यातायात प्रभावित हो गया। इस दौरान पीछे से आ रहे कई अन्य वाहन हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचे।