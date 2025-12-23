Language
    यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, सड़क हादसों दो बाइक सवारों की मौत; कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:25 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में मंगलवार सुबह कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर कई हादसे हुए, जिनमें दो लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घना कोहरा द ...और पढ़ें

    यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में मारे गए महिला और युवक। जागरण

    जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। घने कोहरे की वजह से मंगलवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर दो बाइक सवार अलग-अलग सड़क हादसों का शिकार हो गए। हादसे में महिला सहित दो की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सप्रेसवे की निजी सुरक्षा कर्मियों ने घायलों को जेवर के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है।

    अलीगढ़ के इंग्लास थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी रोहित व चंद्रमोहन दोनों भाई दिल्ली के मुंडका में प्राइवेट नौकरी करते हैं। मंगलवार तड़के घर से यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते दिल्ली ड्यूटी जाने के लिए निकले थे, लेकिन जेवर टोल प्लाजा से आगे खुर्जा अंडरपास के समीप दोनों भाइयों की बाइक रोडवेज बस से टकरा गई।

    वहीं, इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल दोनों को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने रोहित 26 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। चंद्र मोहन का अभी उपचार चल रहा है।

    दूसरी घटना में पत्नी की मौत पति की हालत गंभीर

    दूसरी घटना यमुना एक्सप्रेसवे के 36 किलोमीटर पर हुई। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के सतलोनी खुर्द के इंग्लास निवासी सोनू पुत्र ओमप्रकाश अपनी पत्नी गुंजन 32 वर्ष के साथ दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में सबोता इंटरचेंज के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सोनू और गुंजन गंभीर रूप से घायल हो गए।

    वहीं, एक्सप्रेसवे सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने गुंजन (32 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू का आईसीयू में उपचार चल रहा है।