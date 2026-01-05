फिनटेक सिटी बसाने को लेकर दिल्ली के स्टेक होल्डर्स संग होगी बैठक, यमुना प्राधिकरण ने बनाया प्लान
यमुना प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-11 में 750 एकड़ में फिनटेक सिटी विकसित करेगा। यह उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी होगी, जो आर्थिक गतिविधियों का क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-11 में फिनटेक सिटी को विकसित किया जाएगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसी महीने यमुना प्राधिकरण के अधिकारी दिल्ली स्थित वित्तीय संस्थानों के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेंगे।
उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगी। इसे 250-250 एकड़ के तीन चरणों में कुल 750 एकड़ में विकसित करने की योजना है। सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों को अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इसे लेकर जनवरी में प्राधिकरण के अधिकारियों ने वित्तीय संस्थानों के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है।
दो-चार दिनों में बैठक की तिथि भी घोषित हो जाएगी। फिनटेक को विकसित करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी का अध्ययन किया गया है। सर्वे के बाद प्राधिकरण ने खाका भी तैयार कर लिया है। गिफ्ट के तहत ही फिनटेक में भूखंडों की योजना निकाली जाएगी।
फिनटेक में ब्लाक चेन, पेमेंट, एक्सचेंज, शोध, डिजिटल मनी, ऑनलाइन बैंकिंग निवेश और अन्य वित्तीय संस्था आएंगी। फिनटेक के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, साफ्टवेयर और इंटरनेट के उपयोग से बैंकिंग और बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं जैसी कंपनियां आती हैं।
यहां ऑनलाइन बैंकिंग, स्टाक एक्सचेंज, बीमा कंपनियां, ई-पेमेंट गेटवे प्लेटफार्म जैसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भूखंड आवंटित होंगे।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि फिनटेक के लिए 90 प्रतिशत तक जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसे बसाने के लिए दिल्ली में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक होगी, जिसके बाद भूखंड योजना निकाली जाएगी।
