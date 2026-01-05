फिनटेक सिटी बसाने को लेकर दिल्ली के स्टेक होल्डर्स संग होगी बैठक, यमुना प्राधिकरण ने बनाया प्लान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-11 में फिनटेक सिटी को विकसित किया जाएगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इसी महीने यमुना प्राधिकरण के अधिकारी दिल्ली स्थित वित्तीय संस्थानों के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेंगे। उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेगी। इसे 250-250 एकड़ के तीन चरणों में कुल 750 एकड़ में विकसित करने की योजना है। सिटी में निवेश करने वाली कंपनियों को अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। इसे लेकर जनवरी में प्राधिकरण के अधिकारियों ने वित्तीय संस्थानों के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है।

दो-चार दिनों में बैठक की तिथि भी घोषित हो जाएगी। फिनटेक को विकसित करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी का अध्ययन किया गया है। सर्वे के बाद प्राधिकरण ने खाका भी तैयार कर लिया है। गिफ्ट के तहत ही फिनटेक में भूखंडों की योजना निकाली जाएगी।