यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज कई अहम फैसले, ओटीएस और फ्लैट खरीदारों पर होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के बकायेदारों का शुक्रवार को बड़ी राहत मिल सकती है। यीडा की प्रस्तावित बोर्ड बैठक में एक मुश्त समाधान योजना पर बोर्ड की स्वीकृति मिल सकती है। इससे बकायेदार आवंटियों को दंडात्मक ब्याज से छूट मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ ले चुके बिल्डर परियोजना में फ्लैट खरीदारों को कब्जा व रजिस्ट्री की समीक्षा भी होगी। खरीदारों काे फ्लैट मिलने में और तेजी आ सकती है।

चेयरमैन आलोक कुमार की अध्यक्षता में दोपहर तीन बजे से यीडा कार्यालय में बोर्ड बैठक होगी। इसमेंं ओटीएस, बिल्डर परियोजनाओं के प्रस्ताव के अलावा हेरिटेज सिटी परियोजना में संशोधन का प्रस्ताव, न्यू आगरा के मास्टर प्लान को स्वीकृति मिलने की संभावना है।