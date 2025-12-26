नोएडा के यदु पब्लिक स्कूल में विंटर कार्निवल का भव्य आयोजन

नोएडा स्थित यदु पब्लिक स्कूल के कैंपस में विंटर कार्निवल का आयोजन अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ किया गया। इस कार्निवल में बच्चों, अभिभावकों और अतिथियों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे स्कूल परिसर में फेस्टिव और खुशनुमा माहौल देखने को मिला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। बच्चों ने नृत्य, गायन और अन्य प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे मौजूद अभिभावकों और अतिथियों ने तालियों के साथ खूब सराहा। कार्निवल में बच्चों के मनोरंजन के लिए आकर्षक झूले, विभिन्न प्रकार के खेल, फूड स्टॉल और कई मनोरंजक गतिविधियाँ लगाई गई थीं। बच्चों ने पूरे जोश और खुशी के साथ इन गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण विजेता बच्चों को दिए गए शानदार उपहार रहे। कक्षा 8 की गुंजन को एलईडी टीवी, कक्षा 7 के जगन्नाथ को मोबाइल फोन तथा कक्षा 9 की अंशिका को साइकिल और लैपटॉप जैसे आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्कूल के संस्थापक, पूर्व विधायक एवं सांसद डी. पी. यादव उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का विकास भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं और उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम में यदु कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुणाल यादव, स्कूल की डायरेक्टर कुंज यादव, प्रिंसिपल शोविका यादव सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान कुंज यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं।