Greater Noida: सहेली के पति ने की थी महिला की हत्या, पूरी रात फंदे से लटकाए रखा था शव; ठिकाने लगाने का था इरादा

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली क्षेत्र के जहांगीरपुर में पति से विवाद के बाद मायके में किराए के मकान में रह रही महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि मृतका की हत्या उसकी महिला मित्र के पति ने गला दबाकर की थी। हत्या के बाद एक दिन शव को उसी के घर में फंदे से लटकाकर रखा। दूसरे दिन पास के बंद मकान में आरोपी ने महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खोद था, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिलने से घटना का पर्दाफाश हो गया।



जहांगीरपुर के मोहल्ला कुम्हारान निवासी रंजना चौधरी की लगभग 10 वर्ष पूर्व अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के खेरिया खुर्द गांव में शादी हुई थी। ससुराल में पति से विवाद के बाद महिला जहांगीरपुर के मोहल्ला कुम्हारान में किराए के मकान में रहती थी।

बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली की बंद पड़े मकान में एक व्यक्ति महिला के शव को गड्ढा खोद ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में रंजना चौधरी की महिला मित्र लाली के पति बंटी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने गुनाह स्वीकार कर लिया।