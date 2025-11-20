नोएडा में 25 साल पुराने बंटवारे के विवाद में भतीजों ने ताऊ को पीटा, कीं कई राउंड फायरिंग

जागरण संवाददाता, नोएडा। 25 साल पुराने संपत्ति बंटवारे के विवाद में सोरखा गांव में रहने वाले तीन भतीजों ने बृहस्पतिवार को ताऊ को पीटकर घायल कर दिया। भागने के दौरान पीछा कर घर के बाहर पहुंच दिनदहाड़े कई राउंड फायरिंग कीं। फायरिंग और हथियार लहराकर ललकारने का दहशतभरा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ।

पीड़ित के बेटे ने चाचा समेत पांच के खिलाफ सेक्टर 113 थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है। फायरिंग करने वाले आरोपित पहलवानी करते हैं। सोरखा गांव में रहने वाले कृपाल व सुरेंद्र कुमार दो भाईयों के बीच 25 साल पहले संपत्ति का बंटवारा हुआ था। सुरेंद्र का परिवार बंटवारे से सहमत नहीं है। जमीन के कुछ हिस्से के साथ पांच लाख रुपये की मांग करता है। वर्तमान में सुरेंद्र अपनी पत्नी गीता, तीन बेटे हर्ष, शिवांश व लविश संग कृपाल के घर से 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं।

सुरेंद्र के पड़ाेस में रहने वाले जीतू बीमार हैं। हाल जानने को कृपाल बृहस्पतिवार दोपहर एक बजे जीतू के घर के बाहर खड़े थे। हर्ष, शिवांश, लविश पिस्टल और बंदूक लेकर आए। कृपाल की बाइक में लात मारकर गिरा दी। पिस्टल और बंदूक की बट से पीटा। कृपाल बचकर घर की ओर भागे तो आरोपित पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए।

कृपाल और उसके परिवार को ललकराते हुए घर के बाहर ही हथियार लहराए और पत्थरबाजी भी की। कृपाल के स्वजन ने वीडियो बनाई तो आरोपितों ने सामने से ही कई राउंड फायरिंग की। गीता आरोपितों को रोकते हुए घर ले गईं। पुलिस पहुंचने के दौरान आरोपित गांव से भाग निकले।

उधर, कृपाल को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कृपाल के सिर, हाथ, पैर में चोट आई और उनका दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। कृपाल के गोली लगने की चर्चा रही। पुलिस ने गोली लगने से इनकार किया। थाना प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि कृपाल के बेटे अधिवक्ता मोमिंदर की शिकायत पर सुरेंद्र, हर्ष, शिवांश, लविश, गीता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश में तीन टीम को लगाया गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।