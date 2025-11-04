Language
    आज से शुरू होगा SIR, घर-घर जाकर टीम करेगी वोटर वेरिफिकेशन; बीएलओ को दिखाने होंगे ये दस्तावेज

    By Ranjeet Mishra Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चलेगा। गौतमबुद्ध नगर के 18.65 लाख से अधिक मतदाता शामिल होंगे। बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और वोटर लिस्ट में गलतियां सुधारने, नए नाम जोड़ने का कार्य करेंगे। 

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में चार नवंबर से चार दिसंबर तक निर्वाचक नामावली का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।

    इस प्रक्रिया के दायरे में गौतमबुद्ध नगर के 18.65 लाख से अधिक मतदाता आएंगे। करीब 37 लाख से अधिक प्रपत्र का मुद्रण कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हों।

    वोटर लिस्ट व जिनके वोटर आईडी कार्ड में गलतियां हैं, उन्हें सही किया जा सके। ऐसे नाम जो अभी तक निर्वाचक नामावली में नहीं जुड़े हैं, उन्हें जोड़ा जाएगा। जिनके नाम पहले से निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं, उन्हें प्रपत्र में पूरी डिटेल भरनी होगी।

    प्रपत्र की एक प्रति मतदाता के पास रहेगी और दूसरी प्रति बीएलओ वापस लेंगे। बीएलओ को रोज कम से कम 50 मतदाताओं को प्रपत्र बांट कर बीएलओ एप में इसे अपडेट करना होगा।

    विशेष गहन पुनरीक्षण में ये दस्तावेज करने होंगे प्रस्तुत

    • उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत नए मतदाता फार्म छह से नाम जोड़ सकते है, फार्म 7 से हटा सकते हैं और फार्म 8 से गलतियां सुधार सकते है।
    • फार्म भरने के लिए पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे 12 दस्तावेजों का विकल्प है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार, पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
    • सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण बैंक, डाकघर, एलआइसी या पीएसयू की ओर से एक जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
    • जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी से जारी हो।
    • पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किस मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी किया गया हो।

    यह रहेगा कार्यक्रम

    • घर-घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर
    • ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख- 9 दिसंबर
    • आपत्ति दर्ज कराने की अवधि- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी, 2026
    • सुनवाई और सत्यापन- 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026
    • अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी करने की तारीख- 7 फरवरी 2026

    ये होंगे बीएलओ का काम

    • इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ हर एक मतदाता को न्यूमेरेशन फार्म देकर उसे भरवाएंगे।
    • बीएलओ हर घर का कम से कम तीन बार दौरा करेंगे।
    • बीएलओ मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करेंगे।
    • नए मतदाताओं से फार्म 6 और घोषणा पत्र एकत्र करेंगे।
    • इस कार्य में बीएलओ बूथ लेबल एजेंट से भी मदद ले सकेंगे।

     