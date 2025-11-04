आज से शुरू होगा SIR, घर-घर जाकर टीम करेगी वोटर वेरिफिकेशन; बीएलओ को दिखाने होंगे ये दस्तावेज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में चार नवंबर से चार दिसंबर तक निर्वाचक नामावली का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।

इस प्रक्रिया के दायरे में गौतमबुद्ध नगर के 18.65 लाख से अधिक मतदाता आएंगे। करीब 37 लाख से अधिक प्रपत्र का मुद्रण कराया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने बताया अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य मतदाता सूची में शामिल हों।