यूपी के इस जिले में 22 साल बाद शुरू होगा SIR, सर्वे के लिए 2,711 बीएलओ को मिली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रदेश के साथ जिले में 22 साल बाद 4 नवंबर यानी कल से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। पिछली बार यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में अपनाई गई थी। उस समय जिले में 16,64,401 मतदाता थे। वर्तमान में इनकी संख्या 26,22,017 है।

कल से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सर्वे के लिए 2711 बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है। जो 26,22,017 मतदाताओं तक पहुंच कर उन्हें प्रपत्र देकर जानकारी एकत्र करेंगे। मतदाता ऑनलाइन भी फार्म भर सकेंगे। यदि उनके नाम या उनके पिता या माता के नाम, 2003 की सूची में नहीं थे तो ईआरओ 12 दस्तावेज के आधार पर पात्रता निर्धारित करेगा।

आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेज के अलावा यदि किसी के पास अतिरिक्त वैध दस्तावेज है तो आयोग उसे भी मान्य करेगा। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता या निवासी जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है और 15 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपनी दूसरी अपील भी दायर कर सकता है।

ऐसे होगा सर्वे कल से बीएलओ घर-घर जाकर 4 दिसंबर तक यह कार्य पूरा करेंगे। इसके आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। इस पर किसी को एतराज होगा वह 8 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्ति दे सकेंगे। 31 जनवरी तक सुनवाई और सत्यापन होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।