    यूपी के इस जिले में 22 साल बाद शुरू होगा SIR, सर्वे के लिए 2,711 बीएलओ को मिली जिम्मेदारी

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:15 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 22 साल बाद विशेष पुनरीक्षण (SIR) शुरू हो रहा है। इसके लिए 2711 बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे। बीएलओ घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे और नए मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे। जिला प्रशासन ने एसआईआर के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं।

    22 साल बाद शुरू होगा एसआईआर।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रदेश के साथ जिले में 22 साल बाद 4 नवंबर यानी कल से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। पिछली बार यह प्रक्रिया वर्ष 2003 में अपनाई गई थी। उस समय जिले में 16,64,401 मतदाता थे। वर्तमान में इनकी संख्या 26,22,017 है।

    कल से शुरू हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत सर्वे के लिए 2711 बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है। जो 26,22,017 मतदाताओं तक पहुंच कर उन्हें प्रपत्र देकर जानकारी एकत्र करेंगे। मतदाता ऑनलाइन भी फार्म भर सकेंगे। यदि उनके नाम या उनके पिता या माता के नाम, 2003 की सूची में नहीं थे तो ईआरओ 12 दस्तावेज के आधार पर पात्रता निर्धारित करेगा।

    आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेज के अलावा यदि किसी के पास अतिरिक्त वैध दस्तावेज है तो आयोग उसे भी मान्य करेगा। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी मतदाता या निवासी जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है और 15 दिनों के भीतर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपनी दूसरी अपील भी दायर कर सकता है।

    ऐसे होगा सर्वे

    कल से बीएलओ घर-घर जाकर 4 दिसंबर तक यह कार्य पूरा करेंगे। इसके आधार पर ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी। इस पर किसी को एतराज होगा वह 8 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्ति दे सकेंगे। 31 जनवरी तक सुनवाई और सत्यापन होगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

    विधानसभा-2025 के वोटर

    विधानसभा क्षेत्र मतदाता संख्या
    बलहा 376910
    नानपारा 355167
    मटेरा 350970
    महसी 345856
    बहराइच 409229
    पयागपुर 389093
    कैसरगंज 394792
    कुल मतदाता 26,22,017

    विधानसभा-2003 के वोटर

    विधानसभा क्षेत्र मतदाता संख्या
    कैसरगंज 256336
    फखरपुर 259216
    महसी 270182
    नानपारा 317991
    चर्दा 152123
    बहराइच सदर 212211
    इकौना 196342
    उस समय के कुल मतदाता 16,64,401

    एसआईआर की तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इस कार्य में 2711 बीएलओ और 2748 सुपरवाइजर लगाए गए हैं। यह 4 नवंबर से घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वे करेंगे। इस प्रक्रिया में हर पात्र मतदाता को उसके दावे-आपति दर्ज कराने का भी समय दिया जाएगा। -शैलेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच।