'दिल्ली हमले के बाद कठघरे में जांच एजेंसियां', कैसी हो पुलिसिंग व्यवस्था; पूर्व DGP ने बताया आगे का रास्ता

जागरण संवाददाता, नोएडा। दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के बाद पुलिस की चेकिंग व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आतंकी डॉ. उमर कई किलोमीटर तक कार में विस्फोटक को लेकर घूमता रहा पर किसी भी नाके पर उसकी चेकिंग नहीं हुई, यह पुलिस की लापरवाही ही दिखाती है, क्योंकि पुलिस आज भी अपने पुराने ढर्रे पर काम करती है। समय बदल रहा है, इसलिए पुलिसिंग व्यवस्था को भी अगले चरण पर ले जाने की जरूरत है।

पुलिस भी सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाए। गांव और शहरी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करे। उनसे हमेशा बातचीत करते रहे, सुरक्षा को लेकर जानकारी साझा करें, पुलिस अधिकारी सुरक्षा को लेकर क्षेत्र का मुआयना करें और लापरवाही पर तुरंत ठोस कार्रवाई करें। ये बातें नोएडा के दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित जागरण विमर्श कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कही।

वहीं, कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि बिना दंड के राज्य नहीं चलाया जा सकता है, यह ध्येय बनाते हुए शासन-प्रशासन को अपना काम करना होगा। विदेशों में जिस प्रकार राष्ट्र विरोधी लोगों पर कार्रवाई होती है, वैसे ही यहां भी दंगाइयों और उनके समर्थकों पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सिर न उठा सकें।

उन्होंने कहा कि नूंह में तब्लीगी जमात के हुए धार्मिक आयोजन में कौन लोग कहां-कहां से आए थे, इसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं थी। वहीं कई सौ किलो विस्फोटक को जम्मू में ले जाने की क्या जरूरत थी, जब थोड़ी मात्रा से इसकी जांच हो सकती थी। ये पुलिस की लापरवाही थी।