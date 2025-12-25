नोएडा में वीएचपी का प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश; जमकर हुई नारेबाजी

जागरण संवाददाता, नोएडा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के बैनर तले नोएडा में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुंकार रैली निकालकर रोष जताया।

हिंदुओं पर जिहादी अत्याचार के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सेक्टर-27 में डीएम कैंप कार्यालय के चौराहे पर पुतला भी जलाया।

विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संयोजक जितेंद्र कुमार ने बताया कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री यूनुस के कार्यकाल में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू युवक युवतियों को घरों से निकाल निकाल कर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश पुलिस भी जिहादियों के आगे घुटने टेक हुए हैं। बावजूद इसके यूनुस सरकार जिहादियों पर कार्रवाई करने के बजाय मौनधारण कर बैठी है।