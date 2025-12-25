Language
    नोएडा में वीएचपी का प्रदर्शन, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आक्रोश; जमकर हुई नारेबाजी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नोएडा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हुंकार रैली निकाली और यून ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नोएडा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बृहस्पतिवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के बैनर तले नोएडा में सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुंकार रैली निकालकर रोष जताया। 

    हिंदुओं पर जिहादी अत्याचार के विरोध में युवा कार्यकर्ताओं ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सेक्टर-27 में डीएम कैंप कार्यालय के चौराहे पर पुतला भी जलाया।

    विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संयोजक जितेंद्र कुमार ने बताया कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री यूनुस के कार्यकाल में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदू युवक युवतियों को घरों से निकाल निकाल कर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि बांग्लादेश पुलिस भी जिहादियों के आगे घुटने टेक हुए हैं। बावजूद इसके यूनुस सरकार जिहादियों पर कार्रवाई करने के बजाय मौनधारण कर बैठी है।

    हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदुस्तान के युवाओं में उबाल उठ रहा है। विरोध के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने हुंकार रैली निकाल कर यूनुस सरकार का पुतला जलाया। इस बीच स्थानीय पुलिस भी विभिन्न स्थानों पर तैनात रही। रैली के दौरान सुरक्षा के इंतजाम रहे। रैली में संगठन और परिषद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।