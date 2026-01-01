यूपी रेरा ने सात परियोजनाओं को दी मंजूरी, 417 करोड़ से 5 शहरों में बनेंगी 1024 आवासीय एवं व्यवसायिक यूनिट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की 192 वीं बैठक रेरा कार्यालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता रेरा चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने की। जिसमें 416.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सात नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

इन परियोजनाओं में 1024 आवासीय एवं व्यवसायिक यूनिटों का निर्माण होगा। सातों बिल्डर की परियोजनाएं पांच शहर नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ में स्थापित होंगे। नोएडा में 181.36 करोड़ की लागत वाली दो परियोजनाओं को दी गई है। ये दोनों परियोजनाए व्यवसायिक श्रेणी की है। जिसमें कुल 298 यूनिटों का निर्माण होगा। मथुरा में 154.92 करोड़ की लागत से दो, राजधानी लखनऊ में 27.65 करोड की लागत से एक व्यवसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है।