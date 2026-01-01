Language
    यूपी रेरा ने सात परियोजनाओं को दी मंजूरी, 417 करोड़ से 5 शहरों में बनेंगी 1024 आवासीय एवं व्यवसायिक यूनिट

    By Ajab Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:30 PM (IST)

    यूपी रेरा की 192वीं बैठक में ₹416.94 करोड़ की अनुमानित लागत वाली सात नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं से नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की 192 वीं बैठक रेरा कार्यालय में हुई। जिसकी अध्यक्षता रेरा चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने की। जिसमें 416.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सात नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

    इन परियोजनाओं में 1024 आवासीय एवं व्यवसायिक यूनिटों का निर्माण होगा। सातों बिल्डर की परियोजनाएं पांच शहर नोएडा, लखनऊ, मथुरा, बरेली और मेरठ में स्थापित होंगे।

    नोएडा में 181.36 करोड़ की लागत वाली दो परियोजनाओं को दी गई है। ये दोनों परियोजनाए व्यवसायिक श्रेणी की है। जिसमें कुल 298 यूनिटों का निर्माण होगा। मथुरा में 154.92 करोड़ की लागत से दो, राजधानी लखनऊ में 27.65 करोड की लागत से एक व्यवसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है।

    बरेली में 24.56 करोड़ की लागत से एक आवासीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है। जिसमे कुल 106 यूनिटों का निर्माण होगा। जबकि मेरठ में 28.45 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। जो आवासीय व व्यवसायिक दोनों श्रेणियों की है।