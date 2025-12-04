योगी सरकार दे रही 20 हजार रुपये की मदद, पात्र अभ्यर्थी करें ऑनलाइन आवेदन; पढ़ें पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावक जिनकी बेटियां विवाह य ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गरीब बेटियों की शादी में सरकार 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) ऐसे गरीब अभिभावक जिनकी बेटी विवाह योग्य हो गई है, योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश सिसोदिया ने बताया कि पात्रता जांच के बाद 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। शादी के 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक पात्र अभ्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी की उम्र 18 साल व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा।
आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व आवेदक का फोटो जरूरी है।
