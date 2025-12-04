नोएडा में चालान के बाद भी अवैध कट से दौड़ रहे वाहन, 209 ड्राइवरों पर हुई कार्रवाई
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। पुलिस लगातार अवैध कट बंद करने व गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। हर चौक-चौराहों पर यातायात कर्मी तैनात हैं। इसके बावजूद वाहन चालक सुधर नहीं रहे हैं। दैनिक जागरण के जारी "इन दौड़ती भागती सड़कों पर" अभियान के क्रम में बुधवार को भी पुलिस ने अवैध कट से उल्टी दिशा में निकलने का प्रयास कर रहे वाहन चालकों पर कार्रवाई की।
पुलिस ने कासना रोड, सूरजपुर रोड, एच्छर मार्केट, यामहा चौक, हनुमान चौक, डोमीनोज गोलचक्कर आदि पर सर्विस रोड से या फिर विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 209 चालान किए हैं।
यामहा चौक के समीप सर्विस रोड बना हादसों का सबब
सूरजपुर भंगेल रोड पर यामहा चौक के समीप सर्विस रोड से अचानक वाहन पुलिस लाइन की तरफ मुड जाते हैं। जिसमें ज्यादातर संख्या आटो चालकों की होती है। जिसकी वजह से कई बार हादसे घटित हो चुके हैं।
नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के रोकने पर अकड़ भी दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 130 मीटर रोड पर भी खैरपुर गांव के समीप लोगों ने अवैध कट बनाया हुआ है। जहां शराब की दुकान से शराब लेने के लिए लोग गलत दिशा में आने से भी गुरेज नहीं करते।
गलत दिशा व अवैध कट का प्रयोग करने वालों पर लगातार चालान की कार्रवाई की जाती है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया है।
-प्रफुल्ल, टीआइ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट
