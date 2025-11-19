जेवर में पिता ने बेटियों को दी अनोखी विदाई, दो दुल्हनें हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुंचीं ससुराल; उमड़ पड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, जेवर। जेवर क्षेत्र के गांव जेवर खादर उर्फ मढ़ैया में बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक पिता ने उनकी शादी को यादगार बना दिया। डोली के तौर पर अपने गांव से विदा होकर दो दुल्हन अपने दूल्हों के साथ हेलीकाॅप्टर से अपनी ससुराल पहुंची, जिन्हें देखने के लिए भरी भीड़ उमड़ पड़ी।

