    जेवर में पिता ने बेटियों को दी अनोखी विदाई, दो दुल्हनें हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुंचीं ससुराल; उमड़ पड़ी भीड़

    By Arpit Tripathi Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    जेवर में एक पिता ने अपनी दो बेटियों को हेलीकॉप्टर से विदा किया। दुल्हनें हेलीकॉप्टर में बैठकर ससुराल पहुंचीं, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमा हो गए। इस अनोखी विदाई को देखने के लिए पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल था और यह घटना चर्चा का विषय बन गई।

    जागरण संवाददाता, जेवर। जेवर क्षेत्र के गांव जेवर खादर उर्फ मढ़ैया में बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक पिता ने उनकी शादी को यादगार बना दिया। डोली के तौर पर अपने गांव से विदा होकर दो दुल्हन अपने दूल्हों के साथ हेलीकाॅप्टर से अपनी ससुराल पहुंची, जिन्हें देखने के लिए भरी भीड़ उमड़ पड़ी।

    जेवर खादर उर्फ मढ़ैया गांव के रहने वाले वीर सिंह दो बार जिला पंचायत सदस्य का निर्दलीय चुनाव और एक बार विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तीनों चुनावों में तो उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

    उन्होंने बताया कि उनके बेटे कृष्णवीर व मनोज कुमार की शादी मंगलवार को हरियाणा के पलवल जिला के गांव लहरपुर के रहने वाले हरिश्चंद्र की बेटी प्रियंका व धानी के साथ हुई थी।

    बुधवार को उनकी डोली हेलीकाॅप्टर द्वारा जेवर खादर पहुंची। इसे देखने के लिए आसपास क्षेत्र से हजारों की भीड़ गांव में पहुंची। दोनों दूल्हा व दुल्हन ने अपने अरमान पूरे होने पर खुशी का इजहार किया।

