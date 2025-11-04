सुन लेता भाई की बात तो बच जाती जान, ट्रैक्टर को Tow Chain से खींचने पर पहिये के नीचे आने से मौत

जागरण संवाददाता, दादरी। जारचा के छोलस गांव स्थित खेतों में टैक्टर को Tow Chain से जोड़ने के दौरान एक युवक पहिये के नीचे आ गया। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के पिता ने चार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के अनुसार सिकंदराबाद के किशनपुरा गांव निवासी हरीश कुमार शर्मा ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि दो नवंबर उनका बेटा पंकज अपने घर किशनपुर से ट्रैक्टर ट्राली लेकर छोलस स्थित अपने खेत पर धान लेने के लिए गया था।

दूसरा ट्रैक्टर उनका छोटा भाई शिवम उसी खेत में धान बरसाने के लिए लेकर गया था। धान बरसाने को लेकर पंकज के साथ जादनपुर खुटार शाहजहांपुर निवासी सितारूद्दीन, गुलफाम रिजवान, जैलालुददीन भी गए थे। ट्रैक्टर पंकज लेकर गया था।

वह दूसरे ट्रैक्टर से खींचने पर ही स्टार्ट होता है। उसको स्टार्ट करने के लिए पंकज के ट्रैक्टर पर सितारुददीन तथा गुलफाम बैठ गए, दूसरे ट्रैक्टर पर रिजवान व जैलालुददीन बैठ गए।

पंकज के ट्रैक्टर को Tow Chain लगाने के बाद खींचकर स्टार्ट करने का प्रयास करने लगे। तब उनके भाई शिवम ने इन लोगों को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानें।

ट्रैक्टर स्टार्ट करने के लिए दूसरे ट्रैक्टर से खींचने लगे, तभी उनका भतीजा पंकज जो कि ट्रैक्टर के पास खड़ा था, उसके नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया व पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।