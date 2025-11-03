22 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर टिकैत करेंगे महापंचायत, नोएडा से आगरा तक के किसान होंगे एकजुट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (टिकैट) यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के प्रभावित किसानों के मांगों को लेकर 22 बर दिसंको ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट पर महापंचायत का आयोजन करेगा। इस महापंचायत में न केवल स्थानीय किसान बल्कि नोएडा से आगरा तक के किसान एकजुट होकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे।

इस सिलसिले में सोमवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा के बिरौंडी गांव स्थित संगठन के कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक की व 22 दिसंबर को होने वाली महापंचायत की रूपरेखा तैयार की। इसके उपरांत प्रेस वार्ता कर अपनी रणनीति को सार्वजनिक किया। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत काफी बड़ा होगा। इसमें आगरा तक के किसान अपनी मांगों के समर्थन में जुटेंगे।

महापंचायत में गौतमबुद्ध नगर के किसानों समेत अन्य तमाम जिलों के किसानों के हितों पर विशेष फोकस रहेगा। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बदले उचित मुआवजा, विकसित भूखंडों की मांग और सर्विस रोड की सुविधा को लेकर है। किसान लंबे समय से जीरो प्वाइंट से आगरा तक सर्विस रोड बनाने की मांग कर रहे हैं।