बीएलओ ड्यूटी से त्रस्त हो रहीं शिक्षिकाएं, नोएडा में दो दिनों में दो शिक्षिकाओं का इस्तीफा
नोएडा में बीएलओ ड्यूटी से परेशान होकर दो दिनों में दो शिक्षिकाओं ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षिकाओं का कहना है कि शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यों में लगाने से वे मानसिक रूप से परेशान हैं। बीएलओ ड्यूटी में घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र करनी होती है, जिससे उनका काफी समय बर्बाद होता है। शिक्षा विभाग इस मामले पर विचार कर रहा है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। जनपद में मतदान सूची तैयार करने के लिए एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान को सफल बनाने में लगे शिक्षक अब हताश होने लगे हैं। बीएलओ की जिम्मेदारी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ करने लगी है।
सोमवार को प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की शिक्षिका कविता नागर ने बीएलओ की जिम्मेदारी से परेशान होकर शिक्षिका पद से त्यागपत्र दे दिया है। बतादें की एक दिन पूर्व शिक्षिका पिंकी सिंह ने भी अपने सहायक अध्यापिका पद से त्यागपत्र दिया था। ये सिलसिला अब शुरू हो गया है।
कविता नागर ने सोमवार को लिखित में त्यागपत्र स्कूल की प्रधानाचार्य मीना राठौर को व्हाट्सएप किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वे पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हैं लेकिन वर्तमान में परिस्थितिया अत्यंत विषम हो गई है, बीएलओ का कार्य करते हुए फील्ड में लोगों का व्यवहार और अपने विभाग के अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद हैं। इस कारण मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। इसलिए अध्यापन कार्य और बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रही हैं।
बता दें कि कविता ने बीएलओ की जिम्मेदारी निभाते हुए फील्ड में आने वाली परेशानियों को प्रधानाचार्य से भी साझा किया था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे काफी परेशान चल रही थी।
परिवार में शुरू है खींचतान
बीएलओ कार्यालय कार्य के साथ पारिवारिक परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। बच्चों की तैयारी कराएं या जिम्मेदारी निभाएं दोनों संभालना मुश्किल हो गया है।
दिनभर तक घर पहुंच हो रहा तनाव
डीएम ने मीटिंग लेते दौरान सख्त निर्देशित किया है कि एक माह के लिए घर भूल जाएं। और बीएलओ का कार्य संभालें। शिक्षिकाओं के लिए अब सिर दर्द बनता जा रहा है।
यह भी पढ़ें- नोएडा: बीएलओ की जिम्मेदारी से परेशान शिक्षक ने ने छोड़ी नौकरी, त्यागपत्र में लिख दी सारी परेशानी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।