बीएलओ ड्यूटी से त्रस्त हो रहीं शिक्षिकाएं, नोएडा में दो दिनों में दो शिक्षिकाओं का इस्तीफा

जागरण संवाददाता, नोएडा। जनपद में मतदान सूची तैयार करने के लिए एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान को सफल बनाने में लगे शिक्षक अब हताश होने लगे हैं। बीएलओ की जिम्मेदारी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ करने लगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर की शिक्षिका कविता नागर ने बीएलओ की जिम्मेदारी से परेशान होकर शिक्षिका पद से त्यागपत्र दे दिया है। बतादें की एक दिन पूर्व शिक्षिका पिंकी सिंह ने भी अपने सहायक अध्यापिका पद से त्यागपत्र दिया था। ये सिलसिला अब शुरू हो गया है।

कविता नागर ने सोमवार को लिखित में त्यागपत्र स्कूल की प्रधानाचार्य मीना राठौर को व्हाट्सएप किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वे पिछले 20 वर्षों से विभाग में सेवा दे रही हैं लेकिन वर्तमान में परिस्थितिया अत्यंत विषम हो गई है, बीएलओ का कार्य करते हुए फील्ड में लोगों का व्यवहार और अपने विभाग के अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद हैं। इस कारण मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। इसलिए अध्यापन कार्य और बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रही हैं।



बता दें कि कविता ने बीएलओ की जिम्मेदारी निभाते हुए फील्ड में आने वाली परेशानियों को प्रधानाचार्य से भी साझा किया था। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे काफी परेशान चल रही थी।