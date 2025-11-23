नोएडा: बीएलओ की जिम्मेदारी से परेशान शिक्षक ने ने छोड़ी नौकरी, त्यागपत्र में लिख दी सारी परेशानी

जागरण, संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 34 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल की एक शिक्षक ने बीएलओ की ड्यूटी से परेशान होकर शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया है। उसे सेक्टर-33 रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस्तीफा देने से पहले बीएलओ ने ड्यूटी न लगाने के लिए भी अपील की थी लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण अंतत: उसने रिजाइन दे दिया। शिक्षक ने बीएलओ के ग्रुप पर रिजाइन लिखकर अपलोड कर दिया है।