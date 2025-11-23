नोएडा: बीएलओ की जिम्मेदारी से परेशान शिक्षक ने ने छोड़ी नौकरी, त्यागपत्र में लिख दी सारी परेशानी
एक शिक्षक ने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की जिम्मेदारी से तंग आकर नौकरी छोड़ दी। शिक्षक ने अपने त्यागपत्र में बीएलओ कार्य के दबाव और मानसिक परेशानी का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि इस जिम्मेदारी के कारण उनका शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। शिक्षक के इस्तीफे से शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है, और बीएलओ के काम के बोझ पर सवाल उठ रहे हैं।
जागरण, संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 34 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल की एक शिक्षक ने बीएलओ की ड्यूटी से परेशान होकर शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया है। उसे सेक्टर-33 रॉकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस्तीफा देने से पहले बीएलओ ने ड्यूटी न लगाने के लिए भी अपील की थी लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण अंतत: उसने रिजाइन दे दिया। शिक्षक ने बीएलओ के ग्रुप पर रिजाइन लिखकर अपलोड कर दिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।