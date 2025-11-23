नोएडा में SIR में लापरवाही पर सीडीपीओ को नोटिस, 181 बीएलओ की सेवा समाप्ति के निर्देश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। पंचशील बालक इंटर कॉलेज में आयोजित एसआईआर की समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने काम में लापरवाही बरतने पर सीडीपीओ को नोटिस देने के साथ 181 बीएलओ (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) की सेवा समाप्ति समेत 191 सहायक अध्यापक और 113 शिक्षा मित्रों (कुल 304) के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस कार्रवाई के साथ उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की प्रगति रिपोर्ट शून्य प्रतिशत है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और एक दिन का वेतन रोका जाएगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी को काम में शिथिलता बरतने वाले 181 बीएलओ के विरुद्ध सेवा समाप्ति के नोटिस तथा सभी सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि एवं विभागीय कार्रवाई के नोटिस जारी करने के लिए कहा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को 191 सहायक अध्यापक एवं 113 शिक्षामित्रों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई के लिए कहा। बैठक में एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता, एसडीएम दादरी अनुज नेहरा, एसडीएम जेवर अभय कुमार सिंह समेत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर और बीएलओ शामिल हुए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के कार्यों की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने कलक्ट्रेट कार्यालय में शनिवार को एसआइआर को लेकर सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप पुनरीक्षण कार्यों को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपादित किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रत्येक सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट टास्क फोर्स की कार्यप्रणाली की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा क्षेत्र में समय से पहुंचना, घर-घर भ्रमण कर फार्म छह के माध्यम से नए मतदाताओं का पंजीकरण, शिफ्टेड और संशोधन के लिए फार्म आठ का संग्रहण तथा मतदाता सूची के अद्यतन से संबंधित सभी दायित्वों का समुचित निर्वहन अनिवार्य है।