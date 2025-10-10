11वीं के छात्र की हरकत से कॉलेज में मचा हड़कंप, स्कूल बैग में तमंचा देख छात्रों और प्रिंसिपल के उड़े होश

मामला प्रधानाचार्य तक पहुंचा तो उन्होंने तमंचा बरामद कर पुलिस को सौंप दिया व मामले की शिकायत दादरी कोतवाली में दर्ज कराई है। दादरी पुलिस का कहना है कि प्रथमदृष्टया छानबीन में पता चला कि कक्षा 11वीं का एक छात्र रौब दिखाने के लिए बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंच गया।

जागरण संवाददाता, दादरी। दादरी के एक इंटर काॅलेज में 11वीं कक्षा का छात्र अपने स्कूल बैग में तमंचा लेकर पहुंच गया। इसका पता चलते ही स्कूल के छात्रों मामले की शिकायत शिक्षकों से की।

अन्य छात्रों के बीच बात फैलने पर यह सूचना प्रधानाचार्य तक पहुंची। प्रधानाचार्य ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छात्र के बैग से तमंचा बरामद किया और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने छात्र के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रधानाचार्य ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि कक्षा 11 के छात्र के पास से तमंचा बरामद हुआ है। स्कूल में हथियार लाना छात्र के खतरनाक मंशा को दर्शाता है।

शिकायत में मांग की गई कि इस घटना की गहन जांच की जाए और स्कूल को भी जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया जाए, ताकि अन्य छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कोतवाली दादरी के एसएसआई दीनानाथ यादव ने बताया कि छात्र ने कुछ दिन पहले ढाई हजार रुपये में यह अवैध तमंचा खरीदा था। उत्साह और रौब दिखाने की चाह में वह इसे स्कूल बैग में लेकर घूम रहा था।

पुलिस ने तमंचा जब्त कर लिया है और बाल अपचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बाल सुधार गृह भेज दिया है। प्रधानाचार्य ने स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने अभिभावकों और स्कूलों से अपील की है कि वे बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।