Noida News: बदमाशों को पकड़ने वाले एसटीएफ के चार जवान वीरता पुरस्कार से सम्मानित

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बदमाशों को दबाचने वाले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) नोएडा यूनिट के चार मुख्य आरक्षियों को उनके साहस और वीरता के लिए पराक्रम पदक के लिए चुना गया है।

जिन पुलिसकर्मियों को पराक्रम पदक दिया जाएगा उनमें हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, बिजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मनोज कुमार शामिल हैं। आगामी 26 जनवरी को सभी को पदक मिलेगा। यह पदक राष्ट्रपति सचिवालय और गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं के प्राविधानों के तहत प्रदान किया गया है।