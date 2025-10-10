Noida News: बदमाशों को पकड़ने वाले एसटीएफ के चार जवान वीरता पुरस्कार से सम्मानित
ग्रेटर नोएडा एसटीएफ के चार मुख्य आरक्षियों को उनकी बहादुरी के लिए पराक्रम पदक से सम्मानित किया जाएगा। हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, बिजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मनोज कुमार को 26 जनवरी को यह सम्मान मिलेगा। एसटीएफ नोएडा के अपर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्रा ने कहा कि इन आरक्षियों की वीरता ने पूरे पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है। यह सम्मान दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बदमाशों को दबाचने वाले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) नोएडा यूनिट के चार मुख्य आरक्षियों को उनके साहस और वीरता के लिए पराक्रम पदक के लिए चुना गया है।
जिन पुलिसकर्मियों को पराक्रम पदक दिया जाएगा उनमें हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, बिजेंद्र सिंह, अनिल कुमार और मनोज कुमार शामिल हैं। आगामी 26 जनवरी को सभी को पदक मिलेगा। यह पदक राष्ट्रपति सचिवालय और गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं के प्राविधानों के तहत प्रदान किया गया है।
एसटीएफ नोएडा के अपर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्रा ने बताया कि चारों मुख्य आरक्षियों की इस वीरता ने न केवल एसटीएफ बल्कि पूरे पुलिस विभाग का गौरव बढ़ाया है। पराक्रम पदक का यह सम्मान ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जनसुरक्षा को सर्वोपरि मानते हैं। इससे अन्य पुलिसकर्मियों को भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी।
