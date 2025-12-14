Language
    ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का हमला, मां समेत दो बेटियों को किया घायल; सोसायटी की बैठक में हो गया बवाल

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:47 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। एक ताजा घटना में, कुत्तों ने एक मां और उसकी दो बेटियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे स्थानीय स

    श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी की बैठक में आवारा कुत्तों को लेकर हो गया विवाद। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी में स्कूल से लौट रही मां और दो बेटियों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने उनको बचाया। इस घटना को लेकर शनिवार देर रात को हुई बैठक में दो पक्षों के बीच कुत्तों को बाहर निकलने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

    राहगीरों ने मुश्किल से बचाया

    श्री राधा स्काई गार्डन सोसायटी के टावर 10 में अतुल शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार दोपहर के समय उनकी पत्नी दोनों बेटियों को स्कूल से लेकर आ रही थी। आरोप है कि पार्किंग क्षेत्र में अपने घर की तरफ जा रही थी। पशु प्रेमी कुत्तों को खाना खिला रहे थे। जैसे ही महिला बच्चों को लेकर नजदीक कर निकली आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। तीनों लोगों के कुत्तों के काटने से काफी गहरी चोट आई है। आस-पास एकत्र लोगों ने किसी तरह कुत्तों को दौड़ाया।

    बच्ची नहीं दे पाएगी परीक्षा

    अतुल ने बताया कि उनकी बेटी के पैर पर कुत्ते द्वारा काफी बुरी तरह काटा है, जिससे वह बैठ नहीं पा रही है। वहीं दो दिन बाद उनकी बेटी की परीक्षा शुरू हो रही है।इस स्थिति में परीक्षा अब नहीं दे पाएगी।

    बैठक के दौरान दोनों पक्षों में विवाद

    निवासियों ने बताया कि सोसायटी में बढ़ते कुत्तों के आतंक को देखते हुए शनिवार को निवासियों के साथ पार्क में बैठक हुई। बैठक में सभी निवासियों ने एकजुट होकर कुत्तों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से शिकायत करके शेल्टर होम में भिजवाने के लिए सहमति जताई।

    इसके लिए प्रस्ताव पर सभी लोगों द्वारा साइन भी किए गए। इस दौरान अचानक कुछ लोगों द्वारा बैठक में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कुत्तों को सोसायटी से बाहर निकलने का विरोध जताया। साथ ही, वहां मौजूद लोगों के साथ कहासुनी करने लगे।

    देखते ही देखते मामला बढ़ने लगा और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और गाली गलौज हुई। पुलिस को मौके पर बुलाकर मामले को शांत कराया गया।

