Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घने कोहरे की चादर में लिपटा ग्रेटर नोएडा, लो विजिबिलिटी देख ट्रैफिक पुलिस अलर्ट; वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर

    By Gajendra Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दृश्यता कम होने के कारण ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए हैं ताकि दुर्घट ...और पढ़ें

    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कोहरे की परत से ऊपर दिखती बहुमंजिला इमारते। सौ. वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। शहर रविवार सुबह को घने कोहरे की चादर में लिपट गया। घने कोहरे ने वाहनों के पहियों पर ब्रेक लगा दिए। शनिवार की अपेक्षा रविवार की सुबह दृश्यता बेहद कम रही। शहर की सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे। घने कोहरे के कारण 30 से 40 मीटर खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल

    कुछ भारी वाहन चालकों ने अपने वाहनों को सड़क किनारे बने होटल, ढाबों, रेस्तरां आदि पर खड़ा कर दिया और कोहरा कम होने पर ही वह अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। रविवार सुबह जब लोगों की आंखें खुलीं तो चारों तरफ कोहरा ही नजर आया। इससे सुबह टहलने के लिए निकलने वाले लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। घरों में लोगों ने सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर, अलाव अंगीठी का सहारा लिया। कोहरे की चादर इतनी गहरी थी कि शहर की बहुमंजिला इमारतें आसमान में तैरती नजर आई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    11 बजे तक छाई रहीं कोहरे की धुंध

    कोहरे के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के चलते सुबह बाजार देर से खुले और शाम को जल्दी बंद हो गए। शनिवार रात को ही कोहरा छा गया था जो रविवार की सुबह 11 बजे तक रहा। कोहरे के चलते दृश्यता इतनी कम थी कि हेडलाइट जलाने के बाद सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।

    शहर की सेक्टर व सोसायटियों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक जिला कोहरे की चादर में लिपटा रहा। पेड़ पौधों से बूंदों के रूप में कोहरा टपक रहा था। दोपहर करीब 11 बजे कोहरा छंटने के बाद धूप निकली।

    इसके बाद ठंड से ठिठुर रहे लोगों को राहत मिल सकी। लोगों ने घर के आंगन, मकान की छतों पर बैठकर धूप का आनंद लिया। रात आठ बजते ही शहर की ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।

    noida-police

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में डंपर पर रिफ्लेक्टर लगवाते यातायात पुलिसकर्मी । सौ. पुलिस

    आसमान में तैरती नजर आई इमारतें

    ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 20 से 30 मंजिला इमारतें हैं। कोहरा 10 से 15 मंजिल तक छाया रहा, जिसके ऊपर आसमान साफ था। कोहरे की परत से ऊपर 500 मीटर दूर स्थित सोसायटी नजर आ रही थी। लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की है।

    यातायात पुलिस ने चलाया अभियान लगाए रिफ्लेक्टर

    कोहरे के चलते दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते एवं सड़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया। दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से यातायात पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली एवं अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर (रेडियम टेप) लगाई।

    अभियान के तहत टीआई प्रफुल्ल की अगुवाई में यातायात कर्मियों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ट्रैक्टर ट्राली, लोडिंग वाहनों के साथ-साथ दोपहिया व चार पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई। इस दाैरान उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया।

    टीआई प्रफुल्ल ने बताया कि कोहरे के कारण अक्सर वाहन आपस में टकरा जाते हैं। जिससे जानमाल का नुकसान होता है। रिफ्लेक्टर टेप लगे होने से वाहन दूर से ही दिखाई देते हैं। जिससे पीछे आने वाले चालकों को सतर्क होने और दुर्घटनाओं से बचने में मदद मिलती है।

    यह भी पढ़ें- देश में नोएडा की हवा सबसे जहरीली, बच्चों को आ रहा अस्थमा अटैक; AQI 466 फिर भी GRAP-4 की उड़ रहीं धज्जियां