देश में नोएडा की हवा सबसे जहरीली, बच्चों को आ रहा अस्थमा अटैक; AQI 466 फिर भी GRAP-4 की उड़ रहीं धज्जियां

जागरण संवाददाता, नोएडा। आसमान में जमी प्रदूषण की परत लोगों को परेशान कर रही है। वाहन चालकों और राहगीरों को बिना मास्क के सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। रविवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक 466 और ग्रेनो का 435 गंभीर श्रेणी में दर्ज हुआ। जहरीली हवा के चलते बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ गया है।

चारों ओर हो रहा निर्माण कार्य शहर की हवा खराब होने के बाद भी सड़कों पर निर्माण सामग्री खुले में बिखरी पड़ी हुई। वहीं, जल विभाग, बिजली विभाग सहित नोएडा प्राधिकरण के वेंडर्स की ओर से लगातार पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। मिट्टी खोद कर सड़क किनारे छोड़ दी गई है। इससे सड़क पर वाहनों के आवागमन से आसमान में धूल उड़ रही है जो प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ा रही है।

सड़कों को खोदकर किया जा रहा काम सामाजिक कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने कहा कि टेलीकाॅम कंपनी के वेंडर्स की ओर से सड़क पर पाइपलाइन बिछाने के लिए नई बनी सड़क को खोदा जा रहा है। इससे खुदी सड़क के कारण धूल उड़ रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संज्ञान लेने की मांग की है। सेवन एक्स के लोग प्रदूषण के हाई लेवल से परेशान है। दूसरी ओर सेक्टर 62 में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रेप 4 की पाबंदी लगने के बाद भी सेक्टर 62 सड़क निर्माण सामग्री खुले में छोड़ दी गई है। मजदूर निर्माण कार्य करने में जुटे हुए हैं।

चुनिंदा जगहों पर ही कर रहे छिड़काव बता दें की प्राधिकरण की प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव नियंत्रि नहीं किया जा रहा है। शहर के गिने चुने कुछ हिस्सों में ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। खासकर, प्रदूषण माॅनिटरिंग स्टेशन को प्राथमिकता से छिड़काव किया जा रहा है।