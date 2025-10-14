Language
    PG में बुलाकर बेटे को दी ड्रग्स और अल्कोहल, पिता ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की तीन पर दर्ज कराई FIR

    By Gajendra Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:03 PM (IST)

    एक पिता ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनके बेटे को पीजी में बुलाकर ड्रग्स और अल्कोहल दिया गया, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। उन्होंने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। पिता ने बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र में पीड़ित पिता ने बेटे को पीजी संचालक द्वारा जबरन ड्रग्स देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आरोपितों पर बेटे के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है।

    कोतवाली क्षेत्र के अल्फा-वन सेक्टर में रहने वाले अरविंद का आरोप है कि उनके घर के सामने पीजी खुला है। पीजी संचालक उसके बेटे को झांसे में लेकर अपने घर बुलाते हैं। आरोप है कि वहां बेटे को ड्रग्स और अल्कोहल का जबरन सेवन कराते हैं। विरोध करने पर बेटे को मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं।

    आरोपितों ने बेटे के कई वीडियो बना रखे हैं। इनके आधार पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अक्सर मोबाइल फोन पर काॅल कर बेटे को बुलाते हैं। आरोपितों के खिलाफ पहले से ही नाॅलेज पार्क कोतवाली में मामले दर्ज हैं।

    प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपित जगनानंद और उनके बेटों शिवम पटेल और सत्यम पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

