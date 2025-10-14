PG में बुलाकर बेटे को दी ड्रग्स और अल्कोहल, पिता ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की तीन पर दर्ज कराई FIR

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र में पीड़ित पिता ने बेटे को पीजी संचालक द्वारा जबरन ड्रग्स देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। आरोपितों पर बेटे के वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप है।

कोतवाली क्षेत्र के अल्फा-वन सेक्टर में रहने वाले अरविंद का आरोप है कि उनके घर के सामने पीजी खुला है। पीजी संचालक उसके बेटे को झांसे में लेकर अपने घर बुलाते हैं। आरोप है कि वहां बेटे को ड्रग्स और अल्कोहल का जबरन सेवन कराते हैं। विरोध करने पर बेटे को मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं।

आरोपितों ने बेटे के कई वीडियो बना रखे हैं। इनके आधार पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। अक्सर मोबाइल फोन पर काॅल कर बेटे को बुलाते हैं। आरोपितों के खिलाफ पहले से ही नाॅलेज पार्क कोतवाली में मामले दर्ज हैं।