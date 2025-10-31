सैंथली हत्याकांड : अलीगढ़ कोर्ट के बाहर से एक हत्यारोपित गिरफ्तार, दूसरे ने कोर्ट में किया सरेंडर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीपावली के दिन सैंथली गांव में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपित सचिन को अलीगढ़ कोर्ट के बाहर से धर दबोचा। वहीं, उसका एक साथी बाबी तोंगड़ कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो गया। बाबी और सचिन अलीगढ़ जिले के पिसावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों किसी पुराने मामले में सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे थे।

हत्यारोपितों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी थी। जारचा पुलिस को सूचना मिली कि दोनों हत्या के आरोपित अलीगढ़ कोर्ट के बाहर मौजूद है। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सचिन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथी बाबी कोर्ट के भीतर सरेंडर कर गया। दोनों पर अलीगढ़ से पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। दोहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपित प्रिंस भाटी ने बुलंदशहर कोर्ट में शनिवार को सरेंडर कर दिया था। जबकि उसके एक साथी मनोज नागर ने सोमवार को गाजियाबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है।

एसीपी दादरी अजीत कुमार ने बताया कि सभी हत्यारोपितों को रिमांड पर लेने की न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। ज्ञात हो कि दीपावली के दिन सैंथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद में सीआरपीएफ से सेवानिवृत अजयपाल व उसके भतीजे दीपांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।