Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैंथली हत्याकांड : अलीगढ़ कोर्ट के बाहर से एक हत्यारोपित गिरफ्तार, दूसरे ने कोर्ट में किया सरेंडर

    By Ajab Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 01:37 AM (IST)

    अलीगढ़ में सैंथली हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हत्यारोपित को कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपित ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीपावली के दिन सैंथली गांव में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने हत्याकांड के एक आरोपित सचिन को अलीगढ़ कोर्ट के बाहर से धर दबोचा। वहीं, उसका एक साथी बाबी तोंगड़ कोर्ट में सरेंडर करने में कामयाब हो गया। बाबी और सचिन अलीगढ़ जिले के पिसावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों किसी पुराने मामले में सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्यारोपितों की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगी थी। जारचा पुलिस को सूचना मिली कि दोनों हत्या के आरोपित अलीगढ़ कोर्ट के बाहर मौजूद है। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर सचिन को गिरफ्तार कर लिया। जबकि उसका साथी बाबी कोर्ट के भीतर सरेंडर कर गया। दोनों पर अलीगढ़ से पहले से ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। दोहरे हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपित प्रिंस भाटी ने बुलंदशहर कोर्ट में शनिवार को सरेंडर कर दिया था। जबकि उसके एक साथी मनोज नागर ने सोमवार को गाजियाबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है।

    एसीपी दादरी अजीत कुमार ने बताया कि सभी हत्यारोपितों को रिमांड पर लेने की न्यायिक प्रक्रिया की जा रही है। ज्ञात हो कि दीपावली के दिन सैंथली गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद में सीआरपीएफ से सेवानिवृत अजयपाल व उसके भतीजे दीपांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    बदमाशों की गोली से अजयपाल का आठ वर्षीय पेता समेत दो पड़ोसी सत्यपाल व राजीव भी घायल हो गए थे। पीड़ित स्वजन ने सैंथली गांव के प्रिंस भाटी, जितेंद्र, बोबी तोंगड व मनोज नागर समेत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। प्रिंस भाटी घटना में मुख्य आरोपित था। मामले में पुलिस एक अन्य आरोपित निखिल बहरेला को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

    यह भी पढ़ें- तांत्रिक के भेष में ठगों ने कहा-घर में दबे हैं सोने के घड़े; लालच में खोदवा डाला घर, मौका पाकर लाखों के जेवर चुराये